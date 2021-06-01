6-й ежегодный международный конкурс красоты “Мисс Федерация” состоялся в Москве

19 мая в ТГ «Модный сезон» состоялся 6-й ежегодный международный конкурс красоты «Мисс Федерация», единственный в своем роде конкурс красоты от PR-агентства Irbis Media Group, в котором все финалистки получают титулы и роскошные короны.

Престижное шоу награждения длиною в 2 часа проходило в условиях ограничений из-за covid-19 - гостям предлагались маски и перчатки, разметка и рассадка стульев шашечкой - но все эти тонкости не смогли вмешаться и испортить праздничную и дружескую атмосферу вечера для участниц 6-го сезона проекта. Так, «Модный сезон» вновь стал на небольшое время сосредоточением красоты во всех проявлениях.

«Мисс Федерация» за 5 лет стала одним из самых почетных и известных конкурсов красоты, который сами финалистки называют «самым этичным конкурсом красоты». Благодаря высокой организаторской подготовке девушки получают множество подарков а вместе с ними - широкие возможности для воплощения своих целей.

Но все же, конкурс есть конкурс. И в душе, каждая участница, конечно, желала победы. В финале 2021 года принимали участие 10 красавиц со всей России и стран постсоветского пространства.

Ведущими вечера стали Иван Ирбис и Юлия Зубань. Поприветствовав всех зрителей, ведущие рассказали кратко о конкурсе и представили членов жюри:

Ведущую Екатерину Кузьмину, Татьяну Гаренкову ("Мисс Дубай 2019") и Марию Игнатову, владелицу бренда пляжной одежды Sun Law studio.

Перед выходом девушек на красную дорожку, к микрофону вышли официальные партнеры проекта, рассказали о подарках и пожелали всем удачи, и эта череда самопрезентаций завершилась роскошным показом платьев из шелка от DLDress, бренда дизайнера Доменики Лав, также одним из спонсоров этого финала. Модели очень ярко и чувственно продемонстрировали наряды и окончательно погрузили зрителей в атмосферу красоты.

Главные титулы проекта, за которые боролись девушки, были определены после 3-х этапов церемонии: дефиле, знакомства, конкурса талантов (домашнее задание) и эрудиция.

В первом этапе девушки демонстрировали себя в лучшем свете жюри. Они поражали не только своей внешностью, но образованностью, активной жизненной позицией, талантами и внутренней красотой, стремлением улучшить мир, в котором мы живем и участие в проекте «Мисс Федерация» важнейший шаг для них в этом направлении.

Второй этап конкурса - самый любимый у зрителей проекта - "домашнее задание“. Это по сути конкурс талантов, когда девушки демонстрируют свои лучшие навыки, готовят нечто особенное, что представит их с лучшей стороны. Любопытно, что в отличие от прошлых сезонов, то 6-м преобладали финалистки, любящие готовить. Жюри и гостей "Модного сезона" угощали домашними капкейками, пирогами, тортами, пирожными и другой выпечкой. Но не обошлось без традиционных песен - яркий номер в зелёном костюме представила экзотичная участница Тэне, с корнями из Мали. Участница Ольга прочитала стихи. Двое из финалисток - Виктория и Мария - продемонстрировали навыки живописи. Вика написала "Че Гевару“ в стиле поп-арт, а Мария романтичную "Венецию". Конкурсантка Алёна Белитова изготовила в качестве домашнего задания великолепную корону ручной работы.

3-й этап - эрудиция. Девушки отвечали на вопросы ведущих. Вопросы достаточно простые, но это скорее челлендж на быструю реакцию, сообразительность, и здесь было особенно ясно видно, что девушки сильно волновались, несмотря на лояльный формат данного конкурса. Не так-то легко побороть такое волнение и быстро вспомнить какой-то известный факт. Тем не менее, на все вопросы ответили.

Но не только жюри решало судьбу девушек, параллельно торжеству проходило голосование на сайте конкурса, и приз зрительских симпатий достался Виктория Петровой.

После всех ответов началась самая долгожданная часть вечера - коронация. Всё 10 финалисток получили ленты и короны в соответствии с решением жюри.

Счастливые финалистки получили подарки от официальных спонсоров, среди которых: букеты от AMF, продукция ТМ “TeGusto”, платья от fashion-бренда DLDress, бижутерию люкс-класса от Nova Style, чай “Родной”, сертификаты на портреты от художника Ярослава Ларионова, сертификаты на коучинг-сессию от Павла Макарова, сертификаты от клиники офтальмологии Доктора Шиловой, сертификаты на индивидуальные программы питания и фитнеса Velly Well от Валерии Новиковой, инфоподдержка от генерального инфопартнера Megapolis Time и многое другое.

Большим сюрпризом для участниц стал огромный портрет маслом, размером 100х120 см от Ярослава Ларионова, написанный специально к “Мисс Федерация”. Ярослав выбирал на свой вкус интересное лицо из фотографий участниц 6-го сезона, выложенных на сайте конкурса missfederation.ru и выбрал Александру. Художник отметил, что выбор был трудным, но данную конкурсантку выделяет сильный, волевой взгляд, а такие портреты всегда привлекают зрителя. Работа над картиной заняла порядка 3 недель.

В последствии оказалось, что Ларионов не один выделил именно эту участницу. Александра Черная, родом из Луганска, получила титул “Гран-При Мисс Федерация 2021”. Титул же "Мисс Федерация 2021" достался Анне Мурашовой из Ярославля.

Но как обычно никто из оставшихся девушек не остался без внимания.

Одним из самых дорогих призов стал сертификат от туристического партнёра Royal Travel.

Многие присутствующие зрители и представители СМИ и запомнили и выделили в этом сезоне участницу с титулом “Вице-Мисс Федерация” Софью Софийскую, и вновь интуиция в этот день была на высоте — высокая и стройная красавица из Ростова-на-Дону в своих интервью заявила, что в скором времени будет представлять нашу страну на международном конкурсе в Ливане. Мы уверены, что у неё есть все шансы на победу.

После завершения официальной части Ведущие попрощались до встречи на 7-м финале в следующем году, а королевы красоты ещё долго общались с прессой.

"Конкурс красоты - это, в первую очередь, реализация себя, новая цель, новые возможности. А я всегда привыкла добиваться поставленной цели. Я считаю, что я с достойнством буду нести титул "Мисс Федерация", так как я веду активную социальную жизнь, у меня есть чёткая гражданская позиция, интеллект, красота и чувство юмора", - рассказывает свою победу в финале Анна Мурашова, телеведущая World Fashion Channel.

"Для меня в любом деле главное — делать наш мир чуточку лучше. И конкурс «Мисс Федерация» — очередная важная веха на этом пути. Я познакомилась с очень интересными людьми. Узнала о том, что сегодня всех нас волнует по-настоящему. Победа в конкурсе позволит мне дарить людям позитивные эмоции, помогать тем, кто в этом нуждается. Я уверена: мир спасут красота, доброта и любовь", - комментирует свой успех Александра Черная, бизнесвумен и "Гран При Мисс Федерация".

"Победа — прежде всего, признание аудитории, любовь зрителей. Это также и большая ответственность. Ведь главное — приносить пользу людям! Мне хочется нести в мир что-то прекрасное и вдохновлять. А еще для меня важно, чтобы успех не вскружил голову и не привел к эгоизму. Необходимо постоянно расти, не останавливаться на достигнутом, не ограничивать себя рамками и быть терпеливой. Только так можно достичь настоящего успеха!" - утверждает Софья Софийская, "Вице-Мисс Федерация 2021", студентка журфака РГСУ и телеведущая правовой поограммы на канале Россия 24.

Титулы Мисс Федерация 2021 распределили следующим образом:

Мария Опаленова — "Мисс Федерация Модель Года"

Виктория Петрова — "Мисс Федерация Открытие Года"

Ольга Демьянова — "Мисс Федерация Совершенство года"

Евгения Карманная — "Мисс Федерация Девушка Года"

Тэнэ Альтман — "Мисс Федерация Прорыв года"

Алёна Белитова — "Мисс Федерация Персона Года"

Наталья Голоколосова — "2-ая Вице-Мисс Федерация 2021"

Софья Софийская — "Вице-Мисс Федерация 2021"

Анна Мурашова — "Мисс Федерация 2021"

Александра Черная — "Гран При Мисс Федерация"

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Фото: Сергей Давидюк, Night2day