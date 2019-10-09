8-9 октября 2019 года пройдет очередной сезон «Russia. Fur Fashion Week»

8-9 октября 2019 года в элитном пространстве Барвиха Luxury Village пройдет очередной сезон «Russia. Fur Fashion Week» - единственной регулярной недели моды меха в России.

Ежегодно «Russia.Fur Fashion Week» представляет коллекции известных российских и зарубежных домов меховой моды. Неделя моды призвана показать, что одежда из натурального меха может быть не только красивой, но и одновременно технологичной, актуальной, способной учитывать тренды и тенденции современного мегаполиса. Не случайно своей симпатии к меху не скрывают звезды мирового шоу-бизнеса первой величины: Шэрон Стоун, Бейонсе, Ким Кардашьян, Кэтрин Зета-Джонс, Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Риана и другие.

В России мех исконно пользуется большой популярностью и активно используется в коллекциях именитых кутюрье. В частности, в работах легендарного маэстро Вячеслава Зайцева и легендарной королевы русского меха Ирины Крутиковой. На данный момент российский рынок является важнейшим центром мировой меховой индустрии. Тенденция такова, что известные иностранные дизайнеры, прославляющие красоту меха, стремятся показать сегодня свои коллекции именно в России.

8-9 октября «Russia.Fur Fashion Week» станет основной точкой притяжения поклонников меха со всего мира: уже заявили о своем участии гости из Канады, США, Англии, Франции, Китая, Намибии и других стран.

Показы пройдут на самой узнаваемой и престижной площадке Москвы Barvikha Luxury Village (Concert Hall), известной своими бутиками и показами таких брендов как: Dolce & Gabbana Giorgio Armani Brioni, Roberto Cavalli и др. Теперь настал черед ведущих меховых брендов презентовать здесь роскошь и совершенство «мягкого золота». Гостей ожидают два дня показов, в течение которых будут представлены авторские коллекции, достойные говорить от имени индустрии меха.

Посетить закрытые показы по специальным приглашениям пожалуют послы иностранных держав, представители топ-менеджмента, звезды шоу-бизнеса, коллекционеры и знатоки изысканной роскоши.

Партнеры Российский Пушно-Меховой Союз, Ведущие мировые меховые аукционы: Kopenhagen Fur, NAFA, Sagafurs, Союзпушнина, Система поддержки предприятий «Мехрегионторг» МВК «Fur Fashion Exhibition, «Союз Русских Байеров», «Аксессуар фур».

Организатор мероприятия - Агентство First Fashion Group, которое реализует сразу нескольких масштабных fashion-проектов, в частности проводит три самостоятельные недели моды: «Russia.Modest Fashion Week», «Russia.FUR Fashion Week», «Russia. YOUth Fashion Week»

Официальный сайт https://www.rffw.ru/

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