9 фестиваль керамики 4ceramics пройдёт в Москве 3-4 апреля 2021года.

Крупнейший в России фестиваль керамики традиционно пройдет в Даниловском Event Hall и обещает стать ярким событием не только для ценителей, но и людей, которые не знакомы с этим искусством.

Более 100 керамистов со всей России, рестораторы (фудкорт), декораторы и ценители авторской посуды и предметов интерьера соберутся в многофункциональном пространстве исторического центра Москвы, чтобы в очередной раз доказать, что ручная работа бесценна и давно призвана затмить безликий масс-маркет!

Лекции, презентации, выставка творческих работ, а также излюбленные гостями мастер-классы, на которых керамисты помогут создать то самое неповторимое авторское изделие - неотъемлемые атрибуты мероприятия!

В рамках события будет развернут маркет, где можно приобрести уникальные работы мастеров-участников.

Во время фестиваля также пройдет крупная выставка инсталляций и творческих работ из глины, объекты более 2 метров, перформансы ждут наших гостей.

Для самых маленьких гостей 4ceramics будут организованы мастер-классы на гончарном круге и ручная лепка.

Место проведения: Даниловский Event Hall (http://eventhalldanilovskiy.ru/), г. Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5

Дата: 03 апреля - 04 апреля 2021г.

Время работы: с 12.00 до 20.00 ч.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:

Посещение мероприятия возможно в масках и перчатках и при соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, на территории фестиваля будет возможность воспользоваться бесплатными санитайзерами .