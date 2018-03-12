Acoola с успехом дебютировала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

10 марта 2018г. в центральном выставочном зале Манеж в Москве с успехом прошел дебютный модный шоу-показ URBAN JUNGLE бренда детской одежды ACOOLA. В рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia маленькие модники ACOOLA представили модели из трех тематических капсул: Street Tropical (SS’18), Seaview (SS’18) и School (AW’18/19).

Популярный бренд детской одежды ACOOLA решил заявить о себе в мире высокой моды. В дебютном шоу-показе марки юные модники продемонстрировали яркие образы streetstyle коллекции Urban Jungle. Представленная на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекция включает в себя яркие модели сезона Весна/Лето`18 и строгую школьную коллекцию сезона Осень`18/19.

«Выбирая коллекцию для показа, мы хотели порадовать наших лояльных покупателей, - говорит генеральный директор компании Эмин Рустамов. – Обычно, после модных дефиле проходит слишком много времени, прежде чем образы, представленные на подиуме, попадают в магазины. Мы решили избавить наших постоянных клиентов от томительного ожидания и представить ассортимент, который можно купить сразу после показа всех магазинах ACOOLA».

В образах, представленных на дефиле, ярко играла тропическая тема Street Tropical с сочными цветами, сочетаясь со стилем сафари, с его насыщенным растительным орнаментом и анималистичными принтами. Сине-бело-красные мотивы капсулы Seaview отлично комбинировались с высококачественным темно-синим денимом и кардиганами, а стильные футболки - с костюмной группой из джерси. Дополнительными акцентными цветами в коллекции выступали нежно-желтый и розовый, придавая классическому триколору новое оригинальное звучание.

«Школьная тема одна из важнейших в детской моде. Оригинальная школьная форма от ACOOLA выдержана в строгой интеллигентной манере и в лучших традициях университетского английского стиля, придавая формальной одежде не только строгость и сдержанность, но и подчеркивая индивидуальность»,- комментирует показ коммерческий директор компании Юлия Ивиницкая.

Увидеть дефиле смогли лояльные покупатели ACOOLA, модные блоггеры, партнеры компании и другие приглашенные гости. Показ получился ярким и запоминающимся – модные луки ACOOLA дополнили уникальные декорации, авторский саунд-трек от ди-джея, и, конечно же, улыбки и красота юных модников из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга и Москвы.

О компании и бренде:

ACOOLA, по праву, считается одним из самых популярных брендов одежды, обуви и аксессуаров для детей от 0 до 14 лет. В основе концепции бренда – современный подход к созданию детских коллекций, где актуальные тенденции представлены с учетом предпочтений детей. Яркая и модная одежда под брендом ACOOLA имеет свой узнаваемый стиль, который тщательно прорабатывается опытными дизайнерами и конструкторами: оригинальный крой и фасоны, современные принты и расцветки, а также качественная фурнитура и отделка. Будучи современной и прогрессивной маркой, ACOOLA активно пропагандирует урбанистические тренды, которые идеально вписываются в городской стиль жизни.

Вся одежда под маркой ACOOLA создается из качественных материалов различных фактур. Большое внимание уделяется функциональным особенностям выбираемых тканей, что делает вещи не только удобными, но и максимально практичными.

На сегодняшний день фирменная сеть ACOOLA насчитывает более 250 магазинов, которые расположены на всей территории РФ, а также в Армении, Азербайджане, Беларуси и Индии. Бренд входит в портфель санкт-петербургской fashion компании Concept Group.

Concept Group создает коллекции женской одежды, белья и одежды для детей под брендами Concept Club, Infinity Lingerie и Acoola и продает их через сеть собственных и франчайзинговых магазинов, интернет-площадки и оптом. Первый магазин Concept Club был открыт в Санкт-Петербурге в 2005 году. Совокупно розничная сеть Concept Group насчитывает более 400 магазинов в России, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Индии.

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