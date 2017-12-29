Адвоа Абоа названа моделью года 2017

Сотрудники редакции портала Models.com признали британскую манекенщицу самой востребованной и перспективной в 2017 году.

Ранее Адвоа Абоа уже стала лауреатом премии Британского Совета моды в номинации «Модель года 2017». На днях же свой рейтинг опубликовал авторитетный сайт Models.com. Согласно ежегодному списку лучших в профессии, Абоа стала моделью года и здесь, забрав титул Беллы Хадид и Кендалл Дженнер, отмеченных в прошлом году. На этот раз Белла стала лидером лишь в пользовательском голосовании, а вот Адвоа получила официальное признание.