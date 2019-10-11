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Ольга Носкова

Аксессуары «Эконика» в сезоне осень-зима 2019/20

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  • 11 Октября 201910:27
Сюжеты: Эконика, Осень-зима 2019-20

В текущем сезоне «Эконика» продолжает развивать свою линию аксессуаров, которые органично дополняют коллекцию обуви.

Главные фавориты - сумки-седла в самых разнообразных материалах, цветах и принтах. Для любительниц классики – большой выбор сумок геометричных форм, которые подойдут для офиса и повседневных будней. Дизайнеры бренда не обошли стороной и рюкзаки, представив много моделей в стиле casual. Природная цветовая гамма – бордо, camel, горчица, олива, теплый шоколад и синий – повторяют цвета основной коллекции обуви. Материалы – велюр, нубук, натуральная кожа.

Отличает коллекцию большой выбор элегантных фетровых шляп, кепи и вязаных шапок из кашемира и шерсти. Теплые и при этом невесомые палантины и шарфы в базовых оттенках и с модными принтами согреют в прохладную погоду, а стильные перчатки из кожи, шерсти, велюра или натурального меха завершат осенние образы.

Главный символ премиальной линии Alla Pugachova в этом сезоне  - счастливый четырёхлистник. Он органично украшает сумки и ремни в виде фирменного принта и стежки.  

Коллекция аксессуаров уже в продаже в сети и в интернет-магазине ekonika.ru

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