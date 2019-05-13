Александр Хилькевич: «Коллекция «Орфизм» — образец дизайнерской моды высочайшего уровня»

В Москве с триумфом прошел показ Модного Дома Татьяны Парфеновой. Новой кутюрной коллекции «Орфизм» искушенная публика (а были — «все», включая ведущих экспертов, байеров, клиентов из России, Франции, Италии, Великобритании) аплодировала стоя.

Дефиле, предварившее открытие Московского департамента брэнда, уже признано одним из главных fashion-событий не только российского, но и международного модного сезона в целом. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич комментирует коллекцию:

«Главная тема показа — ритм геометрии и музыка цвета. Сложнейшие композиции в стиле оптических иллюзий и медитативной психоделии стали ведущим мотивом вышивки на сетке и авторских принтов на эластичном трикотаже. Отдельного упоминания заслуживает работа с бархатом и феноменальные рукотворные фактуры, разработанные Домом Парфеновой».

В коллекции представлены платья, туники, костюмы, жакеты, брюки, легинсы, комфортные куртки, пальто, дизайнерские пуховики комплиментарных женской фигуре силуэтов самых невероятных цветов в нетрадиционных для ассортимента материалах. Оригинальные сумки с эффектом пинг-понга и ювелирные украшения на шнурах японского золота стали незабываемым дополнением коллекции.

Современный люкс немыслим без инноваций, их отсутствие многие марки камуфлируют навязчивым брэндингом, агрессивным маркетингом или банально завышенным ценником.

«Позиция Татьяны Парфеновой в этом вопросе максимально честна и конкретна, — отмечает эксперт. — Ее Модный Дом один из немногих в мире, кто действительно создает новые авторские многодельные фактуры, сознательно максимально усложняя процесс изготовления, тем самым двигая моду вперед».

Для коллекции «Орфизм» было разработано и использовано более десятка экспериментальных технологических решений. В их числе феноменальные изделия с вышивкой с эффектом 3D; невесомые платья из органзы, расписанные вручную золотом; сложно-выстеганные фактуры на основе тканей с пайеточным застилом.

Статус кутюрного показа был поддержан в том числе и саундтреком. Музыка специально была написана и аранжирована для этого дефиле, чтобы создать особенную атмосферу и передать рафинированную эстетику моды Парфеновой.

Как подчеркивает Александр Хилькевич, «в коллекции не было ни одной «проходной» модели. Каждый комплект стал законченным произведением искусства и образцом настоящей дизайнерской моды высочайшего уровня и профессионального мастерства».