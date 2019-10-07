Александр Хилькевич: "Крупнейший фестиваль этномоды пройдет в ноябре"

С 31 октября по 4 ноября 2019 года в Майкопе пройдет V Международный фестиваль дизайна «Этномода-2019». В нем участвуют коллекции из России, Италии, Китая, Испании, Турции, Армении и Казахстана.

В рамках дизайнерского конкурса предусмотрены 5 номинаций:

– «Этномотивы в современной одежде» – участвуют коллекции прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации (5-7 моделей).

– «Традиционный национальный костюм» – реконструкция этнического костюма различных эпох на основе исторических и художественных источников (3-5 моделей).

– «Сценический костюм с элементами этно» – участвуют коллекции сценической одежды в этнической стилистике (3-5 моделей).

– «Этно-Перформанс» – представление театров моды, творческих коллективов в форме костюмированного шоу в этностиле.

– «Прикладное творчество и модные аксессуары» – украшения, головные уборы, обувь и др. аксессуары в этностиле.

Жюри фестиваля возглавит Александр Хилькевич – известнейший аналитик моды, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Для участия в фестивале необходимо до 18 октября пройти регистрацию и подать заявку на сайте https://studvesna.info/etnomoda/ Там же размещено Положение с регламентом фестиваля.

Участие в конкурсе бесплатное, включая питание и проживание.

Организаторы Фестиваля: Адыгейский госуниверситет и Российский союз молодежи. Дополнительная информация:

– консультации по вопросам интернет-регистрации – Чудакова Анастасия Александровна: rsm.ra@mail.ru, тел.: +79996601080.

– консультации по вопросам участия в конкурсной программе – Девякович Наталья Каламетовна: natkadev67@mail.ru, тел.: +79618291928.