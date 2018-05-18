Александр Хилькевич проведет семинар «Тенденции моды Весна-Лето 2019»

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 27 мая проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний «Коммерческие тенденции моды Весна-Лето 2019, демисезон 2019/20».

В программе:

1). Fashion-бизнес, культурный и социально-экономический контекст: проблемы и возможности модного рынка, новые запросы клиента, перспективные стратегии компаний.

2). Особенности цветовых решений в новом сезоне.

3). 5 главных цветовых групп.

4). Основные и акцентные цвета сезона.

5). 15 направлений в области модных тканей, трикотажа, кожи и др. материалов.

6). 25 тем модных рисунков.

7). 7 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.

8). Основные ассортиментные группы – модные новинки и хиты продаж.

9). Перспективы обувного рынка – 15 тенденций обувной моды 2019.

10). Главные тренды в прическах, окрашивании и макияже.

До 23 мая открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru

На фото: ткань из коллекции Lica Design Studios 2019.