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Александр Хилькевич проведет семинар «Тенденции моды Весна-Лето 2019»

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  • 18 Мая 201817:39
Сюжеты: Александр Хилькевич

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 27 мая проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний «Коммерческие тенденции моды Весна-Лето 2019, демисезон 2019/20».

В программе:

1). Fashion-бизнес, культурный и социально-экономический контекст: проблемы и возможности модного рынка, новые запросы клиента, перспективные стратегии компаний.
2). Особенности цветовых решений в новом сезоне.
3). 5 главных цветовых групп.
4). Основные и акцентные цвета сезона.
5). 15 направлений в области модных тканей, трикотажа, кожи и др. материалов.
6). 25 тем модных рисунков.
7). 7 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.
8). Основные ассортиментные группы – модные новинки и хиты продаж.
9). Перспективы обувного рынка – 15 тенденций обувной моды 2019.
10). Главные тренды в прическах, окрашивании и макияже.

До 23 мая открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru

На фото: ткань из коллекции Lica Design Studios 2019.

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