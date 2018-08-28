Александр Хилькевич проведет тренд-семинар «Тенденции моды Осень-Зима 2019/20»

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 16 сентября проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов fashion-компаний «Коммерческие тенденции моды Осень-Зима 2019/20, демисезон 2020».
В программе:
1). Fashion-бизнес, культурный и социально-экономический контекст: проблемы и возможности модного рынка, новые запросы клиента, обзор стратегий компаний.
2). 5 особенностей цветовых решений в новом сезоне.
3). 10 главных цветовых групп, основные и акцентные цвета, ключевые цветосочетания сезона.
4). Модные ткани и сезонные материалы – 20 трендов.
5). Трикотаж: пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.
6). 15 тем актуальных рисунков.
7). 7 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.
8). Основные ассортиментные группы – перспективные новинки и хиты продаж.
9). Обувь, сумки, аксессуары.
10). Главные тренды в прическах, окрашивании и макияже.
Для участия в данном тренд-семинаре, а также в спецкурсах и тренингах «Успешный брэнд-менеджер», «Успешный байер», «Успешный product-менеджер», «Витринистика и Мерчендайзинг», «Fashion-cтартап» обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru
На фото: ткань Alexander McQueen
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