Александр Хилькевич проведет тренд-семинар «Тенденции моды Осень-Зима 2019/20»

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 16 сентября проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов fashion-компаний «Коммерческие тенденции моды Осень-Зима 2019/20, демисезон 2020».

В программе:

1). Fashion-бизнес, культурный и социально-экономический контекст: проблемы и возможности модного рынка, новые запросы клиента, обзор стратегий компаний.

2). 5 особенностей цветовых решений в новом сезоне.

3). 10 главных цветовых групп, основные и акцентные цвета, ключевые цветосочетания сезона.

4). Модные ткани и сезонные материалы – 20 трендов.

5). Трикотаж: пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.

6). 15 тем актуальных рисунков.

7). 7 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.

8). Основные ассортиментные группы – перспективные новинки и хиты продаж.

9). Обувь, сумки, аксессуары.

10). Главные тренды в прическах, окрашивании и макияже.

Для участия в данном тренд-семинаре, а также в спецкурсах и тренингах «Успешный брэнд-менеджер», «Успешный байер», «Успешный product-менеджер», «Витринистика и Мерчендайзинг», «Fashion-cтартап» обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru

На фото: ткань Alexander McQueen