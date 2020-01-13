Александр Хилькевич рекомендует: 10 главных fashion-выставок 2020

Мы попросили Александра Хилькевича рассказать о главных выставках моды 2020 года. Знаменитый fashion-аналитик выделил 10 проектов, о которых все модное сообщество обязательно будет говорить в этом году.

1. Год начнется неординарной парижской выставкой в честь двух великих мастеров – Аззедина Алайи и Кристобаля Баленсиаги. Идея представить их работы вместе принадлежала Юберу де Живанши. Более 80 моделей отразят творческие поиски Алайи и Баленсиаги и их взгляды на искусство линий, объемов и цвета.

С 20 января до 28 июня, Association Azzedine Alaia, Париж

2. Лондонский Музей Виктории и Альберта одну из своих главных выставок этого года посвятил теме кимоно. Наряду с образцами 17 века будут продемонстрированы модели Пуаре, Сен-Лорана, Кавакубо, Гальяно, вдохновленные эстетикой традиционного японского костюма.

С 29 февраля до 21 июня, Victoria & Albert Museum, Лондон

3. Несколько сотен пар самой непредсказуемой обуви разных эпох и народов можно увидеть до 23 февраля на выставке в парижском Музее декоративных искусств. Повод еще раз убедиться, что фразы «Какая маленькая ножка!», «Какой высокий каблук!» и «Как в этом ходить?» 500 лет назад были также актуальны, что и сегодня.

Продолжают эту тему еще 2 громких проекта. Во Флоренции в Палаццо Питти сандалии греческих куртизанок и обувь сенаторов Древнего Рима показывают в компании архивных моделей от Ferragamo, Celine и Pucci (до 19 апреля). А современную историю легендарного Кристиана Лубутена расскажут на его персональной выставке в Париже (с 25 февраля до 26 июля, Palais de la Porte Dorеe).

4. История люкса в центре внимания новой выставки в Париже. На примере предметов искусства, моды, ювелирных изделий и объектов дизайна будет показано, как менялось восприятие люкса на протяжении веков – с древности до наших дней. Тема актуальна сегодня как никогда: все больше компаний причисляют себя к миру люкса, но каковы их аргументы кроме высокой цены?

С 23 апреля до 16 августа, Musee des Arts Decoratifs, Париж

5. Лондонская выставка, посвященная феномену дамской сумки, без сомнения, станет одной из самых популярных в этом году. И это неудивительно. Во все времена сумка для женщины – это гораздо больше, чем просто функциональный аксессуар. Будут представлены раритетные королевские сумочки (16 век), изящные сумки аристократок (18 век), культовые модели различных периодов 20 века, статусные хиты от Hermes, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Dior, а также сумки-провокации, которые подарил моде 21 век.

С 25 апреля до конца года, Victoria & Albert Museum, Лондон

6. Традиционно самой распиаренной выставкой станет ежегодный фэшн-проект нью-йоркского Метрополитен-музея. Его новая экспозиция расскажет о взаимосвязи моды и времени. Идея параллельного существования прошлого, настоящего и будущего отразится в неожиданном соседстве моделей различных эпох. Задача зрителя – найти ассоциации.

С 7 мая до 7 сентября, The Met, Нью-Йорк

7. Выставка, посвященная маленькому черному платью, откроется в Эдинбурге. 60 знаковых моделей авторства Chanel, Dior, Gareth Pugh, Christopher Kane, Yohji Yamamoto отразят классику и авангард этой неисчерпаемой темы.

С 26 июня до 25 октября, National Museum of Scotland, Эдинбург, Великобритания

8. Осенняя экспозиция лондонского Музея дизайна будет посвящена всемирно известному Дому моды Prada. Рассказывая историю брэнда, кураторы выставки попытаются ответить на вопрос, в чем секрет его успеха и что ждет поклонников Prada в будущем.

Сентябрь, Design Museum, Лондон

9. В нынешнем году петербургскому музею Эрарта исполняется 10 лет. В честь юбилея готовятся громкие проекты, в том числе связанные с модой. Например, выставка Рассела Джеймса, официального фотографа Victoria’s Secret. Но главным хитом, конечно, станет выставка знаменитого дизайнера головных уборов Филипа Трейси. Кураторы обещают сделать оформление экспозиции феерическим и уже приступили к обсуждению деталей с командой Трейси.

С 4 сентября до 10 января, музей Эрарта, Санкт-Петербург

10. Завершится год на высокой ноте. Эрмитаж в Большом белом зале Главного штаба устроит выставку знаменитого фотографа 20 века Сесила Битона. Битон снимал самых известных людей своего времени, со многими из которых был дружен, неудивительно, что уже при жизни и сам фотограф обрел статус звезды.

С 10 декабря до 14 марта, Эрмитаж, Санкт-Петербург