Александр Хилькевич возглавит профессиональное жюри Форума креативных индустрий

С 31 мая по 6 июля в Омске пройдет Международный форум креативных индустрий «Омская Арт-резиденция». Инициатором события выступила прославленная Омская школа дизайна. Как отмечает директор Форума Эмма Васильева, «в этом году в программу проекта включены такие направления, как урбанистика, дизайн, искусство, мода, арт и медиа».

Среди главных мероприятий Форума легендарный Конкурс fashion-дизайнеров «Формула моды: Восток-Запад», Конкурс парикмахеров-стилистов при поддержке Wella «Городские трансформации», Кино-фото фестиваль «Ширина», Выставка Design Accessories, Street-style марафон и интенсивная Деловая программа (мастер-классы, лекции, практико-ориентированные семинары и др.).

Центром событий Форума станет Неделя с 7 по 14 июня, когда состоятся гранд-дефиле с участием Alena Akhmadullina (Москва), Line Rosenlund Jensen (Дания) и других российских и зарубежных брэндов, гала-показ победителей и финалистов «Формулы моды», парикмахерское шоу, спектакли единственного в стране театра fashion-перформанса «ОбраZ», а также тренд-семинар и public talk знаменитого аналитика моды Александра Хилькевича, который возглавит Профессиональное конкурсное жюри.

Международный конкурс дизайнеров «Формула моды: Восток-Запад 2017» начнет работу 5 июня. Среди его номинаций «Коллекция прет-а-порте весенне-летнего ассортимента», «Коллекция прет-а-порте осенне-зимнего ассортимента», «Коллекция деми-кутюр», «Эксперимент в костюме (сценический, театральный, подиумный)», «Одежда специального назначения (униформа)», «Коллекция аксессуаров» и др.

Как отмечает Эмма Васильева, «в этом году задача для участников усложнилась, т.к. к подиумному формату добавился выставочный этап, где дизайнеры для презентации своих профессиональных умений и защиты творческих концепций должны подготовить демонстрационные стенды, детализирующие процесс создания коллекций и возможности их продвижения на fashion-рынке».

Конкурсные показы «Формулы моды» пройдут 10-11 июня, а выставочная часть, с которой будут знакомиться заинтересованные в новых кадрах профессионалы fashion-индустрии, продолжит работу до 6 июля.