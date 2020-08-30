Алена Ахмадуллина отказалась от сезонных коллекций

Новые вещи марки Alena Akhmadullina будут выходить дропами.

Российский бренд изменил схему поставок новых вещей в магазины и график выхода коллекций. Начиная с текущего момента марка Alena Akhmadullina будет выпускать одежду дропами и поставлять их в бутики один раз в месяц. Дропы будут соответствовать текущему периоду сезона. Кроме того, Алена Ахмадуллина будет регулярно выпускать тематические капсулы, которые будут реализовываться через онлайн-магазин марки.