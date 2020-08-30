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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (88)
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Артем Кузелев

Алена Ахмадуллина отказалась от сезонных коллекций

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  • 30 Августа 202013:49
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

Новые вещи марки Alena Akhmadullina будут выходить дропами.

Российский бренд изменил схему поставок новых вещей в магазины и график выхода коллекций. Начиная с текущего момента марка Alena Akhmadullina будет выпускать одежду дропами и поставлять их в бутики один раз в месяц. Дропы будут соответствовать текущему периоду сезона. Кроме того, Алена Ахмадуллина будет регулярно выпускать тематические капсулы, которые будут реализовываться через онлайн-магазин марки.

 
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