Купальники на любую фигуру от блогера Вивиан Хорн для Hunkemöller

Голландский бренд нижнего белья Hunkemöller продолжает суперуспешное сотрудничество с мировыми инфлюенсерами и селебрити. После коллаборации с Даутцен Крёз и Даниэль ванн Грондель Hunkemöller объединяется с блогером и фотографом Вивиан Хорн, которая специально для голландского бренда создала коллекцию купальников и пляжной одежды для любого типа фигуры, а также стала автором и лицом ее лукбука. Размерный ряд коллекции варьируется от XS до XXXL.

В новой пляжной капсуле, которая будет представлена в российских магазинах марки уже в этом месяце, особое внимание стоит обратить на модели купальников с моделирующим эффектом – слитный с декоративной драпировкой и раздельный с высокой талией, а также на бра-балконеты с открытым плечом и эффектные бикини, отделанные жемчугом.

Завершить свой летний образ Вивиан предлагает брюками-палаццо из шифона, топом-болеро с расклешенными рукавами, а также саронгом и парео с анималистичным принтом. Не обошлось в капсуле и без аксессуаров: вместительной пляжной сумки и сланцев из прозрачного винила, а также резинок-браслетов для волос.

Ключевыми цветами коллекции стал сложный сине-фиолетовый оттенок и остромодный принт «зебра», а для тех, кто предпочитает классику, найдутся модели в черном и белом.