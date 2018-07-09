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Кристина Арбатская

Анастасия Щипанова - победитель номинации Fashion художник года 2018

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  • 09 Июля 201820:10

Всё будет фэшн! Таков девиз премии Fashion People Awards, которая присуждается самым ярким и востребованным персонам мира моды и шоу-бизнеса. Престижная церемония состоялась в девятый раз. В шоу в Vegas City Hall приняли участие не только дизайнеры и модельеры, но и такие хитмейкеры, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Митя Фомин и многие другие популярные артисты. 
Своими впечатлениями о премии поделилась победитель номинации Fashion художник года 2018, Анастасия Щипанова.

-Анастасия, поделитесь, что для Вас значит, победа в этой номинации премии?
-Для меня это большая радость и удача. Я рада, что люди видят и ценят моё творчество. Ведь всё, что я делаю - это для них.

- Анастасия, Вы очень творческая личность. Вы открыли  новое направление в современном искусстве - стиль энергоабстракционизм. Выставки с участием Ваших работ проходят по всему миру. Участвуете в коллаборациях, например,в марте 2018 представили свою первую коллекцию в рамках показа Mercedes Fashion Week), снимаетесь в кино...
- Как говорил А.П. Чехов "В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли... ", я с ним абсолютно согласна.. Я рада, что могу передавать непосредственность и уникальность энергетической природы на холсте, и мне также нравится передавать творческий импульс через экран к зрителю в кино.. Искусство - это моя жизнь!


- Как Вам удается совмещать все многообразия Ваших увлечений?
- Искусство похоже на бриллиант, у него множество форм, цветов и граней. И все они прекрасны по своему..

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