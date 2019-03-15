Вход
ADV
Интересно
Бижутерия, украшения, драгоценности (624)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Анвар Хадид запустил собственный ювелирный бренд

  • 93
  • 0
  • 15 Марта 201910:06
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Брат моделей Беллы и Джиджи Хадид, манекенщик Анвар запустил ювелирную линию Martyre в стиле унисекс.

Анвар Хадид представил лукбук дебютной коллекции собственного ювелирного бренда. Манекенщик запустил проект совместно со своим другом Йони Лахамом и предполагает, что Martyre будет сотрудничать с лучшими мастерами-ювелирами Лос-Анджелеса. Украшения из первой коллекции выполнены из серебра 925 пробы и украшены гравировками Every sinner dies a saint и Pray for us. Приобрести изделия можно на официальном сайте марки по цене от 195 до 795 долларов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru