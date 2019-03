Анвар Хадид запустил собственный ювелирный бренд

Брат моделей Беллы и Джиджи Хадид, манекенщик Анвар запустил ювелирную линию Martyre в стиле унисекс.

Анвар Хадид представил лукбук дебютной коллекции собственного ювелирного бренда. Манекенщик запустил проект совместно со своим другом Йони Лахамом и предполагает, что Martyre будет сотрудничать с лучшими мастерами-ювелирами Лос-Анджелеса. Украшения из первой коллекции выполнены из серебра 925 пробы и украшены гравировками Every sinner dies a saint и Pray for us. Приобрести изделия можно на официальном сайте марки по цене от 195 до 795 долларов.