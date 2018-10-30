Арт-маршрут: Архип Куинджи в Третьяковской галерее

В октябре 2018 года Третьяковская галерея представляет крупнейший ретроспективный выставочный проект, демонстрирующий произведения одного из самых ярких русских живописцев XIX столетия. Архип Куинджи (1842–1910) создал особый тип романтического пейзажа и сумел найти особые художественные средства для изображения красоты и гармонии природы.

Новаторство художника связано не только с формальными сторонами живописи, но и с тем пониманием единства мира и человека, которое было особенно близко следующему поколению живописцев начала ХХ века.

Нынешний проект представит экспозицию из порядка 170 лучших произведений художника. Наряду с известными полотнами можно будет увидеть многочисленные живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо полотен из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Беларуси.

В связи с большой популярностью выставки "Архип Куинджи" Третьяковская галерея продлевает часы ее работы по воскресеньям до 21:00, вход и кассы - до 20:00.



За первые четыре дня со дня открытия на ретроспективной выставке знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи побывали более 11 тысяч человек. В Третьяковской галерее сделали все возможное, чтобы посещение выставки было комфортным. Чтобы не стоять в очереди, гости музея могут приобрести билеты заранее на сайте музея на удобные дату и время.

В Инженерный корпус Третьяковской галереи, где проходит выставка, организовано несколько входов: отдельный вход - для тех, кто купил билеты заранее, другой - для тех, кто стоит в живой очереди. Специальный вход предусмотрен для людей, которые имеют право внеочередного прохода на выставки - это инвалиды 1 и 2 группы, ветераны и еще несколько групп посетителей.

Для участников программы "Друг Третьяковки" вход также осуществляется без очереди. Карты "Друг Третьяковки" оформляются быстро и позволяют проходить на все выставки Галереи не только без очереди, но и без билетов, а также стать участником образовательных и многих других активностей, которые проводятся специально для Друзей Третьяковской галереи. Оформление карты занимает не более 15 минут, после чего вы сразу сможете посетить самую популярнейшую выставку, открытую до 17 февраля 2019 года.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.