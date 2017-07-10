Арт-маршрут: Эрмитажная энциклопедия текстиля. История и реставрация.

29 июля Государственный Эрмитаж открывает новую чрезвычайно интересную для модников и модниц выставку - "Эрмитажная энциклопедия текстиля. История и реставрация" расскажет об искусстве создавать ткани все и даже больше!

Впервые за время существования музея текстильные коллекции будут показаны во всем их многообразии, от первобытных образцов до тканей XX века, от Античности и Востока до современной Европы.

Выставка состоит из двух частей, одна из которых посвящена истории тканей, вторая – их реставрации.

Ткани – хрупкий материал, который очень боится света. Поэтому одна из богатейших в мире коллекций тканей, ковров, костюмов, вышивок и кружева хранится в эрмитажных запасниках и крайне мало экспонируется на постоянных и временных выставках.

По своему богатству и многообразию текстильная коллекция Эрмитажа может претендовать на энциклопедичность охвата как исторических периодов, так и географических ареалов, где когда-либо существовали производства текстиля.

На выставке будут представлены предметы, жизнь которых была значительно продлена благодаря реставрации: знамена и штандарты, с реставрации которых началась история реставрации тканей в Эрмитаже, шпалеры и декоративные вышивки, предметы церковных облачений, светского и военного костюма, а также мемориальный костюм российских императоров. Большой интерес представляет история реставрации и консервации археологических тканей.

Выбор экспонатов для выставки обусловлен не столько их уникальностью и высоким художественным уровнем, сколько возможностью наглядно показать, как решаются сложные реставрационные задачи и как постепенно за восемьдесят лет менялся сам подход к реставрации памятников, какие методы по-прежнему актуальны и какие новые направления преобладают сегодня. Некоторые памятники имеют свою уникальную реставрационную историю.

Новая выставка "Эрмитажная энциклопедия текстиля. История и реставрация" будет открыта с 29 июля по 15 октября в Главном музейном комплексе по адресу Дворцовая площадь, 2, Санкт-Петербург.

Первый четверг каждого месяца - вход свободный.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Государственного Эрмитажа.