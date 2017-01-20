Арт-маршрут: выставка «Образы Флоры» в Третьяковской галерее

25 января в Третьяковской галерее открывается новая камерная выставка западноевропейского мастера XVI века, близкая по сюжету знаменитой «Флоре» (ок. 1515–1520) итальянского живописца Франческо Мельци (1493–1570), хранящейся в Государственном Эрмитаже. В 2016 году картина была представлена в Санкт-Петербурге на выставке «Две “Флоры”».

По манере исполнения «Портрет женщины в образе Флоры» напоминает произведения Леонардо: та же мягкая светотень-сфумато, изысканная сдержанность цветового решения и легкая полуулыбка. Известный исследователь творчества великого мастера, профессор Калифорнийского университета Карло Педретти считает эту работу созданной художником Академии Леонардо да Винчи во Франции.

«Образы Флоры» – один из первых проектов долгосрочной программы камерных выставок из запасников музея в пространстве постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Подобные показы помогают обогатить представление как об истории отечественного искусства, так и о собрании Галереи. Эти выставки будут демонстрироваться в разных залах Третьяковской галереи, в том числе и в наименее посещаемых, чтобы внести нечто новое, свежее и неожиданное в ставшее привычным за многие десятилетия пространство музея.

В течение многих столетий образы прекрасных женщин были связаны с символикой цветов – неисчерпаемым источником метафор, пронизывающих всю историю европейского искусства. На выставке Флора представлена в окружении картин и скульптур XVIII – середины XIX века из фондов Третьяковской галереи. Цветочные мотивы наделены в них особым смысловым подтекстом. Посланцы Флоры являются атрибутами евангельских персонажей, рождают ассоциации с мифами, выступая зримой метафорой божественной красоты и загадочного женского очарования. Выставка отражает преемственность цветочных иносказаний и их интерпретацию в культуре разных эпох.

«Портрет женщины в образе Флоры» изображает древнеримскую богиню цветов в окружении растений, связанных с весенним пробуждением земли и культом плодородия. Стены грота, где восседает богиня, украшают папорот­ник и плющ. Папоротник, по народным поверьям, обладает магической силой, а плющ символизирует преданность и долголетие. Правой рукой Флора придерживает цветы жасмина, символ непорочно­сти и божественной любви, на ее коленях лежат анемоны (ветреница), означающие чи­стоту и искренность. В левой руке богини — цветок аквиле­гии, или водосбора, который, являясь одним из атрибутов Венеры, намекает на чувст­венную страсть. Схожие по форме с голубем цветы назы­вались «колумбина» (голуб­ка), благодаря этому в эпоху Возрождения аквилегия оли­цетворяла Святой Дух и семь христианских добродетелей.

Метафорический «язык цветов», наследие Античности и Ренессанса, нашел отражение в творчестве представителей отечественной академической школы. Излюбленной метафорой искусства барокко и классицизма являются розы, один из древнейших символов молодости и женского очарования. С цветущей розой можно сравнить красавицу, запечатленную неизвестным скульптором XVIII века, костюм и прическа которой украшены распускающимися бутонами.

Розы подчеркивают аллегорический характер изображения княгини Е.Ф. Долгоруковой, предстающей на портрете кисти И.Б. Лампи в виде древнегреческой богини юности Гебы. В портрете великой княжны Александры Павловны, исполненном В.Л. Боровиковским, розовый венок напоминает об ожидающем девушку брачном венке Гименея.

Романтическую многозначительность приобретают цветочные мотивы в искусстве первой половины и середины XIX века. Лилии и розы, традиционные эмблемы Богородицы, в картине Ф.А. Бруни выступают символом прославления чистоты и женственности. Лозы плюща и винограда — атрибуты древнегреческих нимф и вакханок — придают возвышенный характер элегантному облику героинь на полотнах Т.А. Неффа и И.К. Макарова. В каждом представленном на выставке произведении посланцы Флоры создают нежный образ женщины-цветка.

Новая выставка «Образы Флоры» открыта с 25 января до 26 марта по адресу: Лаврушинский переулок, 10.

По данным пресс-службы Государственной Третьяковской галереи.