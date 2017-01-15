Арт-маршрут: выставки для вдохновения

После первой трудовой недели января пора окунуться в расслабляющую атмосферу творчества и отдохнуть от будничной суеты. Музеи приготовили для всех любителей новых впечатлений множество увлекательных выставок и если в прошлом году, в предпраздничном марафоне событий, вы не успели устроить себе и близким веселую арт-прогулку, то сейчас - самое время!

Космические эмоции в ARTPLAY

Сенсационная мультимедийная выставка «Космос. Love» становиться полетом во Вселенной для каждого гостя: путешествие по утопическим мирам с картин художников-авангардистов сменяются видео-панорамами Вселенной и сверкающим звездным дождем.

Кроме просмотра фантастически красивых космических историй на огромном экране, в пространстве выставки вас ждет множество забавных активностей, которые подарят яркие фото на память.

Мультимедийная выставка Выставка «Космос. Love» открыта до 20 января 2017 года в Центре дизайна ARTPLAY по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2.

Акварельная лирика в Школе Сергея Андрияки

Мягкие акварельные краски и тающие графичные штрихи так приятны глазу обитателей каменных джунглей, особенно если наслаждаться ими в умиротворяющей атмосфере Школы Сергея Андрияки. Более двухсот картин их фондовых хранений ждут свои встречи с внимательным зрителем на выставке "Графика русских и западноевропейских художников XVII- нач. XXI вв.".

Среди экспонатов представлены акварели Ивана Владимирова, Алексея Ганзена, Карла Гуна, Луи Перена, Алексея Кившенко, Михаила Абакумова, Виктора Цыплакова, Алексея Жабского, Алексея Кравченко, гравюры Мишеля Лана, Антонио Креспи, Жана-Батиста Скотэна, офорты Габриэля Боденера с изображениями городов Европы, Филиппа Моргена, Бернара Пикара, Фридриха Вебера, Василия Матэ.

Особый интерес представляют рисунки Георгия Верейского, Владимира Серова, Фёдора Решетникова, портреты-шаржи Бориса Иогансона. Рисунки этих художников зритель увидит впервые.

Младшему поколению будут интересны серии иллюстраций к изданию "Сказки А.С. Пушкина" художника-иллюстратора Бориса Дехтерева: "Сказка о золотом петушке", "Сказка о спящей царевне и семи богатырях", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о Попе и работнике его Балде", "Сказка о царе Салтане…".

Выставка "Графика русских и западноевропейских художников XVII- нач. XXI вв." открыта до 29 января в Школе акварели Сергея Андрияки по адресу: Гороховский переулок, 17.

Империя орхидей в Аптекарском огороде

Впрочем, нет в мире лучшего художника, чем сама природа. А в мире флоры нет цветка прекраснее орхидеи. Кстати, именно благодаря ей Чарльз Дарвин создал теорию эволюции - и в честь 180-летия легендарного путешествия ученого вокруг света в Аптекарском огороде проходит VIII Фестиваль орхидей "Тропическая зима".

Изящные бутоны с ароматом шоколада и ванили, мистические черные орхидеи и даже орхидеи-подснежники - это только начало огромной цветочной экспозиции, которая никого не оставляет равнодушным и добавляет жаркие нотки экзотики в морозную русскую зиму!

Врочем, по ту сторону стеклянной оранжереи тоже немало любопытного - кроме прелестных заснеженных пейзажей Аптекарского огорода гостей ждет знакомство с пушистой любимицей сада - Главной Цветочной Белкой.

А когда снова захотите вернутся в знойный климат - зайдите пообщаться с забавной игуаной Ириской, которая уже завоевала титул самого популярного персонажа фестиваля!

Московская "Тропическая зима" продлится до 2 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по адресу: Проспект Мира, 26 стр.1.

Диана Мицкевич по данным пресс-служб выставок.