Ассоциация Модельеров России участвовала в форуме «СНГ+МИР»

В Москве 13 марта 2020 года в Центре Международной Торговли состоялся Международный экономический форум государств – участников СНГ. Ключевая тема форума – с. Ассоциация Модельеров России (АМР) участвовала в выставке – презентации и познакомила участников форума с новыми идеями и авторскими предложениями в приобщении к мировой эстетике моды. В программе использован многолетний опыт АМР за рубежом при проведении 31фестиваля «Дни российской моды в Европе».

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17, в Вене, Берлине, Баден – Бадене, Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире. Организатор участия российских модельеров в Париже на Гала-Балу у Пьера Кардена в 2006 и 2007 годах. Участие на Неделе Высокой Моды в Мадриде «Сибелес-2011г» в рамках «Года Россия-Испания», В Риме в 2011году в «Год Россия-Италия». С 2011года участие на Неделе Высокой Моды в Москве « Estet Fashion Week» 15 раз. Внесена в книгу «Россия. Рекорды и достижения 2008г и 2010г.

e-mail: v.melnikova@list.ru тел. 8 909 990 2254

Instagram: https://www.instagram.com/amr.melnikovavalentina/

ФЕРУЗА ЯКУБОВА. г.Ташкент УЗБЕКИСТАН. Дом Моды F&G

Член «Ассоциации Модельеров России» и «Ассоциации Русских Художников в Париже».

Дипломант «Праздника Моды и Красоты» в Доме Моды Слава Зайцев в 2019г. и ХV Всероссийского конкурса «Успех 2019» Деловых Женщин России и стран СНГ в области Высокой моды. Неоднократный участник и дипломант на Неделе Моды Estet Fashion Week в Москве. Модельер, дизайнер, основатель и директор Дома Моды F&G. Коллекции создаются в основном из натуральных тканей, сотканых руками узбекских мастеров и с дополнением декора для усиления сочетаний красок в модели.

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Представила коллекцию «Восточная сказка».

e-mail: ferusa-25@inbox.ru тел.+7926 33 26 158

ВАЛЕРИЯ МОРГАСОВА

1 / 11 ВАЛЕРИЯ МОРГАСОВА























Цветы - главная тема в творчестве Валерии. Большинство ее работ так или иначе связаны с образами различных цветов и растений, умело и талантливо воплощенных в ткани. Каждая женщина – цветок, и каждая прекрасна в своем образе и в своем возрасте. А эпитеты, которыми мы описываем цветы, часто перекликаются с женскими образами: скромная ромашка, стройная березка или страстный антуриум… В каждой своей клиентке и манекенщице я вижу этот цветок, эту природную красоту. Слияние двух образов – цветка и женщины – я воплощаю в ткани, оттого платья получаются очень индивидуальными.

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«ДОМ ЕЛИСАБЕТ» - официальный бренд модной одежды. Дом Моды основан Елизаветой Моргульчик в Москве и специализируется на создании авторских коллекций женской одежды и аксессуаров. Принимает индивидуальные заказы. При создании коллекций модельер органично вплетает фантазийные элементы нарядов разных эпох в современную одежду, чем напоминает о многовековых традициях моды. Дом Моды – современная Галерея – магазин на Арбате. Здесь всегда есть возможность увидеть интересные новинки, выбрать уникальные авторские вещи: от небольшого изящного авторского бюстье до утепленного пальто. Свои пожелания вы можете обсудить с дизайнером - модельером Яной Соловей. Одежда от Дома Елисабет способна сделать женщину стильной, красивой и, конечно, счастливой.

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ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА-Директор Модельного Агентства «СЛАВА ЗАЙЦЕВ»

И манекенщицы Модельного агентства «Слава Зайцев».