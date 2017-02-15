Авиакомпания Etihad Airways запускает программу лояльности для представителей модной индустрии

Во время Недели моды в Нью-Йорке Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, торжественно объявил о запуске уникальной программы лояльности Runway to Runway, специально созданной для поддержки международного модного сообщества. Её разработкой авикомпания занималась с начала сотрудничества с компанией IMG, которое было анонсировано в прошлом году. Участникам Runway to Runway доступны скидки на авиабилеты и другие услуги авиакомпании, лучшие корпоративные тарифы для деловых поездок, скидки на грузовые перевозки, а также специальные тарифы для групп, которые летят на фотосъёмки и модные показы.

Патрик Пирс (Patrick Pierce), вице-президент Etihad Airways по спонсорству, говорит: «Запуск Runway to Runway — программы, предоставляющей множество преимуществ нашим друзьям из fashion-сообщества, — это ещё один шаг навстречу модной индустрии. В прошлом году Etihad Airways стала первой глобальной авиакомпанией, которая выступила с поддержкой fashion-профессионалов. Сотрудники немногих индустрий путешествуют так много, как это делают люди, связанные с модой. Etihad Airways — идеальный бренд для модной элиты, которая отличается амбициозностью, инновационным походом и незаурядностью — все эти характеристики также относятся к сервису и гостеприимству Etihad Airways».

Представители fashion-сообщества также смогут получить дополнительные преимущества в соответствии с их статусами в программе лояльности Etihad Guest. Держателями карт уровня Gold станут избранные участники по специальным приглашениям. К ним относятся редакторы, дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, блогеры и другие сотрудники модной индустрии. Уровень Gold предоставляет доступ в лаунж для участника программы и одного гостя, дополнительные 20 килограмм багажа, приоритетную регистрацию и посадку на рейс, бесплатный Wi-Fi на борту и возможность апгрейда. Карту уровня Silver профессионалы модной индустрии могут самостоятельно запросить на сайте Etihad.com/fashion. Держателям этих карт предоставляются дополнительные 10 килограмм багажа. Уровень Guest, благодаря которому можно получать модные новости, эксклюзивный доступ к промо-акциям партнеров, приглашения на специальные мероприятия на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Мумбаи и Сиднее, доступен всем поклонникам fashion-мира.

В рамках глобального сотрудничества с IMG Etihad Airways поддерживает 17 ежегодных fashion-событий по всему миру. Авиакомпания объявила о партнёрстве в сфере моды в апреле 2016 года. С тех пор она помогла дизайнерам, моделям и брендам принять участие в ключевых модных событиях и обратить на себя внимание новой аудитории по всему миру, благодаря Неделям Моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Берлине, Мумбаи, Австралии, а также мероприятиям MADE в Нью-Йорке и Берлине.

Празднование запуска Runway to Runway состоялось на специальном ужине во время Недели моды в Нью-Йорке, гостьями которого стали могочисленные вип-персоны гламурной вселенной.

Вот за таким столом дело было.

А вот так всё было декорировано.

Ждали Николь Кидман - но она застряла в Лос-Анджелесе.

Зато присутствовала основательница одного из самых любимых редакторами моды онлайн-бутика Moda Operandi Лорен Санто Доминго.

На фото с ней рядом пиар-директор авикомпании Амина Тахер.

А тут к ним присоединился модельер Маниш Малхотра.

Присутствовали также легендарная модель Мэй Маск

Уже почти легндарная иодель Эмбер Валлетта

Юной Хэйли Болдуин стать легендой ещё предстоит

А ещё были модель Эмили Ратажковски, основательницы бренд Marchesa Джорджина Чапман и Керен Крейг и руководитель выпусков европейских Vogue Хэмиш Боулз. Все гости мероприятия получли карты уровня Gold, а также перелёт бизнес-классом Etihad Airways в Абу-Даби. Кроме того, на ужине отметили будущее партнёрства Etihad Airways и Moda Operandi, в рамках которого дизайнеры интернет-магазина будут приглашены в Абу-Даби для поддержки своего бизнеса на ключевом международном рынке и увеличения присутствия в регионе.

Михаил ГУРЕВИЧ