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Артем Кузелев

Айрис Апфель выпустила очередную книгу

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  • 23 Июля 202011:18

На этот раз американская икона стиля опубликовала автобиографическую книжку-раскраску.

На прошлой неделе легендарная Айрис Апфель представила автобиографическую раскраску Iris: The Coloring Book, представляющую собой 16-страничный альбом. Под обложкой можно найти иллюстрации, связанные с событиями из жизни и карьеры американской иконы стиля. Сама Айрис рассказала о новой книге: «Я надеюсь, люди поймут, что мода – это весело. Цвет необходим в нашем холодном, сером мире, который, кажется, становится все холоднее и серее с каждым днем».

 
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