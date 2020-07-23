Айрис Апфель выпустила очередную книгу

На этот раз американская икона стиля опубликовала автобиографическую книжку-раскраску.

На прошлой неделе легендарная Айрис Апфель представила автобиографическую раскраску Iris: The Coloring Book, представляющую собой 16-страничный альбом. Под обложкой можно найти иллюстрации, связанные с событиями из жизни и карьеры американской иконы стиля. Сама Айрис рассказала о новой книге: «Я надеюсь, люди поймут, что мода – это весело. Цвет необходим в нашем холодном, сером мире, который, кажется, становится все холоднее и серее с каждым днем».