Бьорк в каверстори журнала Dazed. Осень, 2017

Исландская певица стала главной героиней свежего выпуска одного из самых авангардных изданий о моде и современной культуре.

1 / 8 Dazed. Осень, 2017















Фотограф Джесса Кэнда сфотографировала Бьорк для осеннего выпуска печатной версии журнала Dazed. В яркой фотосессии исландская певица предстает перед читателями в сюрреалистичных образах, созданных стилистом Робби Спесером. Экзотические цветы и растения стали гармоничным дополнением этой необычной съемки. В интервью Бьорк рассказала о том, что работает над созданием нового альбома, правда, не раскрыла точную дату релиза.