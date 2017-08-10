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Артем Кузелев

Бьорк в каверстори журнала Dazed. Осень, 2017

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  • 10 Августа 201707:12

Исландская певица стала главной героиней свежего выпуска одного из самых авангардных изданий о моде и современной культуре.

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  • Dazed. Осень, 2017

Фотограф Джесса Кэнда сфотографировала Бьорк для осеннего выпуска печатной версии журнала Dazed. В яркой фотосессии исландская певица предстает перед читателями в сюрреалистичных образах, созданных стилистом Робби Спесером. Экзотические цветы и растения стали гармоничным дополнением этой необычной съемки. В интервью Бьорк рассказала о том, что работает над созданием нового альбома, правда, не раскрыла точную дату релиза.

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