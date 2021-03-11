Бренд DIM объявил об акции в поддержку РусКлиматФонда

В рамках партнерства, стартующего 15 марта 2021 года, 100 рублей от продажи каждого товара из выделенного ассортимента французского бренда будут направленны на посадку деревьев. Всего планируется высадить около 2000 тысяч деревьев на юге России.

Сегодня во всех отраслях на первый план выходит забота об окружающей среде и текстильная промышленность - не исключение. Требуется переосмысление производственных процессов, а также продуктовых предложении. Перерабатываемые ткани из натуральных волокон начинают пользоваться все большим спросом у потребителей, как например хлопок, который ранее относился к категории недорогих.

И компания DIM, поддерживая текущие тенденции в производстве, направленные на заботу об окружающей среде, выпустила Generous Organique Cotton, продукт, произведенный с использованием органического хлопка. Также, этой весной состоится релиз лимитированной линии менструальных трусов DIM Protect , созданной из органического хлопка и представленной 2 моделями, различающимися уровнем защиты.

Кроме женской, в DIM есть и мужская линия Green Bio EcoSmart, также на основе органического хлопка.

Ирина Середа, генеральный директор российского подразделения французского бренда DIM: «Экологическая повестка и информированность в этом вопросе сегодня – не просто модный тренд, это реальность мира, в котором мы живем. Бренд DIM на международном уровне поддерживает инициативы, направленные на защиту окружающей среды, и мы рады, что можем внести и свой вклад в этот вопрос в России. Уверена, что эта акция - лишь начало нашей работы в этом направлении».

Марианна Мунтяну, президент Русклиматфонда: «Мы рады партнёрству с таким социально и экологически ответственным брендом. Две тысячи деревьев – прекрасное начало! Это хороший пример для других компаний, которые до сих пор сомневаются в важности вклада в благополучие планеты. Времени на раздумья не осталось, изменение климата уже здесь. Мы пока ещё можем смягчить его последствия, чтобы оставить будущим поколениям чистую и уютную Землю».

В акции принимают участие все магазины сети DIM на территории России.