Бруклин Бекхэм стал автором и героем съемки Pepe Jeans London

Бруклин Бекхэм и марка Pepe Jeans London отметили двухлетнее сотрудничество новой рекламной кампанией. Автором съемки, посвященной проблеме сохранения водных ресурсов, и ее героем стал сам Бруклин.

Говоря об актуальной экологической проблеме, марка также заявляет, что производство ее джинсов основано на технологии Wiser Wash, сокращающей объем используемой воды. Бруклин Бекхэм поддержал инициативу, сняв для Pepe Jeans London кампанию Wiser Future с собою в главной роли. Во время работы он позировал на пляже в одежде из денима.

О ново й работе Бруклин рассказал: «Кампания направлена на то, чтобы привлечь внимание к такому ценному предмету потребления, которым является вода. Это самый ценный элемент, который у нас есть, наряду с воздухом, которым мы дышим, не так ли? В то же время, мы хотели показать прогресс, который сделали Pepe, выясняя как можно использовать совсем немного воды и почти половину энергии для производства денима».