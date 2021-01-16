Что если не пуховик? Модная альтернатива для зимы в городе

Пальто

Не стоит думать, что зимой в пальто можно замерзнуть насмерть. Существуют модели, предназначенные именно для минусовой температуры, в которых будет комфортно вплоть до -10 градусов. Все дело в особом утеплителе и, конечно, составе самого изделия. Формула хорошего пальто проста до безобразия: меньше синтетики, больше шерсти и кашемира. Если эти условия соблюдены, морозы не страшны.

Что касается модных трендов, то в этом сезоне актуальны свободные модели формата оверсайз, отличающиеся какой-то изюминкой - нестандартным кроем, цветовым решением, яркими деталями. Например, дерзким натурам, не стесняющимся ловить на себе восхищенные взгляды, могут прийтись по вкусу пальто с объемными рукавами или расширенной линий плеч. Если первые отсылают к эстетике романтизма, то вторые явно транслируют волевой характер и внутреннюю силу. Не менее запоминающимися окажутся двубортные пальто с заниженной талией, вдохновленные силуэтами 80-х годов. При этом длина может быть любая: ниже колен подойдет тем, чей рост выше 165 см, а до середины бедра украсит невысоких девушке 155-165 см.

Абсолютная классика на все времена - пальто-халаты и лаконичные модели с английским воротом и поясом на талии. Уставшие от цвета кэмл могут сделать ставку в этом сезоне на оттенки, рекомендованные институтом Pantone - классический синий, пурпурно-фиолетовый и ультрамариновый зеленый. Ну а если у вас спокойный характер, ваш вариант - сдержанная палитра природной гаммы: кора дуба, жемчужный серый, цвет кубинской сигары, коричный и какао.

Парка

Сама по себе эта куртка несет энергию спорта и драйва. Но если модель сшита из тканей, напоминающих по цвету и текстуре плащевую, то парка принимает совсем иное звучание и весьма уместно смотрится даже в бизнес-гардеробе. Правда выбирать подобные модели придется из тех, которые оторочены натуральным мехом. В противном случае куртка будет выглядеть очень дешево и испортит даже самые роскошный лук. В качестве дополнений к парке подойдут грубые ботинки и кожаный городской рюкзак жесткой формы. Тогда образ получится интересным и стильным. А вот с угами, дутиками и кедами парку лучше не носить, если только речь не идет про воскрестную прогулку в парке всей семьей. В офисе все эти атрибуты спортивного марафона весьма неуместны.

Эко-шуба

Шубки-чебурашки уже второй сезон возглавляют рейтинги самых модных предметов гардероба на осенне-зимний период. Во-первых, это забота об экологии и толерантное отношение к животным, а во-вторых возможность иметь сразу несколько моделей, учитывая их невысокую стоимость. Они неприхотливы в уходе, легко чистятся, почти не вытираются и этим привлекают к себе еще большее внимание покупательниц. Если в прошлом году мы гонялись за цветными шубами, то в этом сезоне хотим спокойствия и равновесия, а значит выбираем классические силуэты из овчины, напоминающие прямые пальто и жакеты.

При выборе изделий из эко-меха важно обратить внимание на несколько деталей. Длина шубки не должна портить рост и фигуру: а именно не заканчиваться в самой широкой части бедер и икр, быть выше колена при росте менее 165 см и прикрывать его, если рост превышает 167 см. Чрезмерно широкие лацканы могут утяжелить верхнюю часть туловища и расширить плечи. Мех по текстуре оптимально подбирать под тип телосложении: не слишком плотный и максимально пластичный подойдет обладательницам хрупких и деликатных фигур, а девушки с пышными формами лучше будут смотреться в шубках плотной набивки.

Дубленка

И, наконец, еще один хит осенне-зимнего гардероба - куртка-пилот или косуха. Эта модель позаимствована из арсенала военных летчиков времен первой мировой войны и плотно обосновалась как на подиумах, так и в наших шкафах. Учитывая тренд на экологичное потребление, выбирать дубленку лучше из искусственных материалов, нежели из натурального меха. Тем более, что современная текстильная промышленность производит искусственные ткани, не уступающие натуральный.

Помимо дубленок-косух, в этом сезоне актуальны модели в духе 70-х годов. Короткие и удлиненные, тулупчики из овчины природной гаммы, когда белый кудрявый воротник эффектно смотрится на замше оттенков нуги и карамели.