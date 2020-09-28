Couture Fashion Show и МКММ показали моду будущего

В минувший четверг, 24 сентября в самом центре Москвы, на площадке «Известия Hall», впервые прошло Couture Fashion Show в партнерстве с Международным московским конкурсом молодых модельеров (МКММ). В показе участвовали дизайнеры и марки: Анастасия Чернышова, Наталья Мальгина, Lollypie, Rinafey, Евгения Диордица, LOVErs Collection, Екатерина Гавриленко, Эля Ильинская, Yulia Razina, Валерия Саад, Ольга Султанова (Sugar Brand), Тата Промах, Анастасия Трофимова, Geranica, Funny Sunny, Locoto Moscow, Тимур Балиман, «Русская Богема», Ветал Огар, Антон Лавренков, Татьяна Расторгуева.

Мероприятие вызвало интерес многих профессионалов индустрии красоты, а главным почетным гостем стал мэтр российской моды, глава дома Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев. Тема 2020 года – Cyber Fashion, мода будущего, стиль, отражающий стремительное развитие технологий. В финале конкурса были определены победители в двух номинациях: «Лучшая коллекция» и «Сценический образ». В итоге награды распределились следующим образом:

– Первое место и приз – право осуществить свои проекты в московском «Театре луны» – получили Ольга Султанова и Татьяна Расторгуева;

– Бренд Lokoto был отмечен специальной наградой и выиграл специальный бизнес-тур в Италию с 50-процентной скидкой, а так же разворот в журнале Clur;

– Анастасия Чернышова получила наибольшее количество балов в номинации «Лучшая коллекция» и грант на организацию персонального показа в новом формате на дизайн-заводе «Флакон»;

– Обладателями сертификатов на получение тканей стали Ветал Огар, Таня Расторгуева и Анастасия Чернышова;

– Бренды Lokoto, Lollypie и дизайнер Ольга Султанова награждены бесплатными рекламными разворотами в журналах Clur, «Модный дом» и Vmode Magazine.

Pr-поддержка – Владимир Преображенский, Maestro Agency