Couture Fashion Show пройдет в Москве

24 сентября 2020 года на одной из главных площадок столицы «Известия Hall» в партнерстве с Международным московским конкурсом молодых модельеров (МКММ) впервые пройдет Couture Fashion Show.

Couture Fashion Show – социальный проект, который дает дизайнерам возможность презентовать свои коллекции. В программе вечера сюрпризы, в числе которых выступления известных артистов.

По традиции, в финале МКММ будут определены победители в двух номинациях: «Лучшая коллекция» (классические показы работ финалистов, выполненные в актуальной и креативной манере) и «Сценический образ» (оригинальность и творческая составляющая показа). Тема 2020 года – Cyber Fashion – мода будущего, стиль, отражающий стремительное развитие технологий в современном мире. Какой будет мода грядущих десятилетий, покажут молодые таланты МКММ, подготовившие образы, в которых нашлось место и дронам, и высокотехнологичным материалам, и робототехнике.

В программе вечера:

– более 30 показов дизайнеров;

– конкурсный показ финалистов МКММ в двух номинациях;

– маркет российских брендов и Tik-tok Fashion Room;

– красочное открытие и шоу-перфоманс Cyberfashion;

– музыкальное сопровождение и поддержка от Zabiyakarecords;

– розыгрыши призов от партнеров.

Приглашенные гости и члены жюри: Константин Андрикопулос, Никас Сафронов, Маша Цигаль, Андрей Бартеньев, Эвелина Бледанс, Лиза Арзамасова, Арина Шарапова, Сергей Проханов, Борис Грачевский, Евгений Герчаков, Прохор Шаляпин, Ольга Косец, Мария Третьякова, Евгений Шаповалов, Александр Кан, Олег Шаран, Светлана Синявская, Эстель Семенчук, Лия Гуреева, Михаил Гребенщиков, Юлианна Голдман, Анна Калашникова, Кристина Достоевская, Гия Гагуа, Мария Левина, Ирина Чечеткина, Милана Ярош и другие.