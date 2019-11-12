Деловая программа 8-й выставки BEE-TOGETHER.ru

13 и 14 ноября в московском отеле «Рэдиссон Славянская» состоится 8-я Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. Первый день проекта будет посвящен не только активному нетворкингу, но и выступлениям экспертов. Открытые дискуссии в рамках деловой программы мероприятия ответят на вопросы о том, как строить стратегию продвижения без бюджета, как категорийный менеджмент влияет на прибыль бизнеса, как работать со складом и грамотно загрузить производство, а также на многие другие.

ПРОГРАММА

11.00 - «Как продвигать компанию в профильных СМИ при отсутствии бюджета на рекламу». Спикер - Максим Медведев, шеф-редактор PROfashion; модератор - Наталья Марова, Retail.ru.

12.00 – «Категорийный менеджмент в производственной компании легкой промышленности как способ увеличения прибыльности предприятия». Спикер - Елена Воробьева, бизнес-тренер Retail Workshop; модератор - Наталья Марова, Retail.ru.

13.00 – «Стоковые коллекции и складские остатки как канал оптимизации производственной компании». Спикер - Владимир Жарников, директор по стратегии и развитию Prime factory (Эстония); модератор - Светлана Романова, специалист по экспорту и продвижению, эксперт PROfashion Consulting.

14.00 – «Как выгодно встроить вязаный трикотаж в свою коллекцию. С чего начать?». Спикер - Ирина Гилева, основатель и дизайнер Yavcube и мастерской ручного вязания Knit_maker; модератор - Елена Долинская, основатель Школы и закрытого клуба для дизайнеров вязаной одежды I KNIT FASHION.

15.00 – «Продвижение услуг производственной компании, фабрики через интернет». Спикер - Маргарита Дружченко, основатель и руководитель швейного производства «Марвест»; модератор - Ирина Пищук, гендиректор агентства «Том Сойер».

16.00 – «Оптимальная загрузка производственных мощностей: для себя и на заказ». Спикеры - Николай Хохряков, гендиректор Pompa, Сергей Безкоровайный, гендиректор Bezko; модератор - Наталья Боженова, директор по производству «Наперсток».

==

BEE-TOGETHER.ru проводится с июня 2016, с каждым сезоном увеличивая число участников и посетителей, а также расширяя диапазон предложений. 7-й сезон, прошедший в июне 2019, собрал свыше 80 предприятий швейной и текстильной отрасли из 15 стран, которые провели 940 встреч с 339 представителями российских и европейских компаний индустрии моды. Проект создан ассоциацией РАФИ и проводится дважды в год в июне и ноябре в Москве.