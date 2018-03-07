День открытых дверей проекта «Design Hype Project» в «Союзе дизайнеров»

10 марта в 14:00 в МОА «Союз дизайнеров» пройдет День открытых дверей проекта «Design Hype Project», представляющего три уникальных интенсива по направлениям «Графический дизайн», «Промышленный дизайн» и «Фэшн-дизайн» для детей 14—18 лет. В мероприятии примет участие свыше 10 кураторов и менторов интенсивов «Design Hype Project», среди которых имена признанных Гуру отрасли, преподаватели ведущих ВУЗов Москвы, такие как Павел Родькин Кандидат искусствоведения, Доцент Департамента интегрированных коммуникаций (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна) НИУ ВШЭ, Антонио Вильчес-Ногерол - доцент МГХПА им. С.Г. Строганова, Член Московского Союза Художников, Союза Дизайнеров России, Оксана Шевлякова – куратор направления «Фэшн Дизайн», Официальный представитель SPbFW в Москве и многие другие

На Дне открытых дверей кураторами и менторами будут представлены программы трех интенсивов, а основатель проекта Катерина Нечипорук презентует и ответит на организационные вопросы.

Проект «Design Hype Project» — российский проект, призванный подарить билет в будущее тем детям, которые хотят связать свою жизнь с дизайном.

Подробная информация:

МОА "Союз Дизайнеров"

+7 925 939 09 00

http://designhype.pro/

Место проведения: Москва, Большой Кисельный пер., д. 5