День рождения компании NL International

12–13 июня, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялось празднование двадцатилетия компании NL International. Участниками ивента стали менеджеры компании, приглашенные эксперты и бизнес-партнеры. Юбилей NL International по традиции вел близкий друг компании Тимур Родригез. На неофициальной части мероприятия выступили топовые хитмейкеры: Клава Кока, Mary Gu, VAVAN и группа Dabro с их душевной песней про юность. Мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в формате закрытой бизнес-конференции.

На событии традиционно анонсировали новые направления ассортимента: линейка продуктов для тех, кто придерживается кетодиеты, низкоуглеводный рацион, линейка суперфудов, линейка БАД для мужчин и женщин, направленных на поддержание либидо. Разработкой этих продуктов занимается собственная R&D лаборатория UltraNovation. Кроме того, расширение линейки косметики для ухода: уже этой осенью будут запущены 24 принципиально новых позиции в линейке Be Loved.

NL International вкладывает много усилий в трансформацию отношения к MLM-бизнесу в обществе. Одной из ведущих тем мероприятия стали истории реальных людей, которые в партнёрстве с компанией смогли изменить свою жизнь. Такие кейсы позволяют сформировать правильное отношение у тех, кто рассматривает сетевой в качестве основного или дополнительного источника дохода. Задача компании на ближайшие годы состоит в укреплении позиции сетевого бизнеса на рынке труда. Уже сейчас профессию сетевого предпринимателя возможно освоить в первом корпоративном университете NBS University, в программе которого представлены собственные курсы, а также будут коллаборации с крупными корпоративными университетами, в их числе СберУниверситет.

«Двадцать два года назад, когда я пришел в этот бизнес, у меня не было ничего. Бренд NL был основан на чистом энтузиазме. Мы не привлекали внешне инвестиции на развитие проекта, на старте у нас не было ресурсов снять офис, не было возможности закупить большую партию продукции, чтобы заявить о себе как о серьезном партнере производителю. По сути, те идеалы, которые мы продвигаем сегодня, — что в MLM-бизнесе может состояться каждый — мы пережили на собственном опыте. Что держит меня в компании? Это истории таких же людей, как и я. Люди, которые в какой-то момент решили круто изменить свою жизнь. И таких историй становится больше каждый год, а значит, мы на правильном пути», — рассказал в своем выступлении президент компании Дмитрий Хохлов.