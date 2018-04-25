Detox в ритме мегаполиса на бьюти-ланче Teana

Не секрет, что экология в крупных городах оставляет желать лучшего, и девушкам, стремящимся к здоровой и сияющей коже, очень важно проводить регулярное очищение организма. Салат – это классическое полезное блюдо, но, если захотеть, можно пойти еще дальше и приготовить фруктовый detox-салат, который подарит ощущение легкости на весь день и поможет вывести токсины из организма.

Гости Teana получили целую кладезь новой информации о полезных свойствах свежих фруктов, а также о том, какое воздействие они оказывают на красоту. Эксперты Teana поведали о том, как именно кожа накапливает токсины, объяснили, какие механизмы в коже задействованы для очищения клеток кожи от вредных веществ, а затем обсудили с девушками специально разработанную для этого бьюти-ланча программу ухода с detox-эффектом. Оказывается, от своевременного вывода токсинов зависит очень многое: после detox кожа приобретает отдохнувший, сияющий вид, становится более упругой и эластичной. За интересными разговорами о происхождении косметики Teana и за душевными разговорами время пролетело незаметно.

Так что же такое detox-салаты? Сочные плоды, впитавшие в себя всю пользу солнца и теплого ветра, смешиваются в яркий микс, богатый витаминами и антиоксидантами, а в качестве заправки для них может выступить лимонный сок. Такие салаты очень просты и быстры в приготовлении, и в рамках detox-программы могут заменить полноценный прием пищи.

Красочные фотогеничные блюда содержат питательные компоненты и энзимы, которые запускают в печени процессы, позволяющие легко вывести токсины. Помимо очищения организма, регулярный detox фруктовыми салатами усиливает защитные функции иммунной системы, помогает организму бороться с инфекциями, а также дарит отличное настроение и ощущение бодрости, которому невозможно сопротивляться.

Киви, мандарины, грейпфруты, груши, яблоки, бананы, апельсины, манго, клубника, ананасы, помело и виноград зарядили гостей Teana позитивом и энергией, а в конце мероприятия, по традиции, представители бренда вручили девушкам подарок – ту самую detox-программу, что была разработана специально для этого бьюти-ланча – ампульные нейроактивные сыворотки "Овощной детокс" из серии Stress Control, ампульные сыворотки из питательной серии Е1 "Витаминный коктейль", отшелушивающие маски-шейкеры из серии Beauty Bar, а также энергетические витаминный крем и тоник-спрей из серии "Пятое чувство". Этот бьюти-ланч, прошедший буквально на одном дыхании, запомнится девушкам своей теплой атмосферой встречи лучших подруг.

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