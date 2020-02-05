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Детский форум «Мода в культурном пространстве» пройдет 18 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр»

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  • 05 Февраля 202010:51

18 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» (г.Москва) в программе Российской недели текстильной и легкой промышленности в рамках работы Клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс» состоится Детский форум «Мода в культурном пространстве».

Форум посвящен вопросам развития моды в различных регионах России и в других странах от истоков народного творчества до современности. Эта тема особенно актуальна так как 2020 год в Российской Федерации Указом Президента назван «Годом народного творчества»

Участниками Форума станут дети в возрасте от 9 до 14 лет из различных регионов России и других стран.

В программе мероприятия:

ярмарка народного творчества;
творческие Fashion-презентации и показы;
открытый диалог – пресс-конференция детей с представителями Министерства промышленности и торговли и Министерства образования Российской Федерации, российскими дизайнерами и производителями.

Завершится Форум концертной программой народных детских творческих коллективов и участников проекта Голос.Дети.

Организаторы Форума:

Клуб ЮНЕСКО «Международный детский конгресс»
МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет искусств)
Ивановский Государственный Политехнический Университет (ИВГПУ)
Автономная Некоммерческая Организация «Мир Искусств -II»
Благотворительный Фонд «ИСКУССТВО/Art»
ООО «Объединенные швейные системы»

При поддержке:

Российский Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ

Посещение Форума бесплатно при условии обязательной регистрации на Российскую неделю текстильной и легкой промышленности или на выставку «Интерткань-2020.Весна».

Регистрация на выставку Интерткань-2020.Весна – ЗДЕСЬ
 

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