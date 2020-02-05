Детский форум «Мода в культурном пространстве» пройдет 18 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр»

18 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» (г.Москва) в программе Российской недели текстильной и легкой промышленности в рамках работы Клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс» состоится Детский форум «Мода в культурном пространстве».

Форум посвящен вопросам развития моды в различных регионах России и в других странах от истоков народного творчества до современности. Эта тема особенно актуальна так как 2020 год в Российской Федерации Указом Президента назван «Годом народного творчества»

Участниками Форума станут дети в возрасте от 9 до 14 лет из различных регионов России и других стран.

В программе мероприятия:

ярмарка народного творчества;

творческие Fashion-презентации и показы;

открытый диалог – пресс-конференция детей с представителями Министерства промышленности и торговли и Министерства образования Российской Федерации, российскими дизайнерами и производителями.

Завершится Форум концертной программой народных детских творческих коллективов и участников проекта Голос.Дети.

Организаторы Форума:

Клуб ЮНЕСКО «Международный детский конгресс»

МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет искусств)

Ивановский Государственный Политехнический Университет (ИВГПУ)

Автономная Некоммерческая Организация «Мир Искусств -II»

Благотворительный Фонд «ИСКУССТВО/Art»

ООО «Объединенные швейные системы»

При поддержке:

Российский Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ

Посещение Форума бесплатно при условии обязательной регистрации на Российскую неделю текстильной и легкой промышленности или на выставку «Интерткань-2020.Весна».

Регистрация на выставку Интерткань-2020.Весна – ЗДЕСЬ

