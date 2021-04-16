DIM объявляет о старте сотрудничества с социально-экологическим проектом «Собиратор»

В рамках партнёрства в трех магазинах французского бренда DIM ( ТЦ Авиапарк, Афимолл, Columbus) установлены специальные фирменные боксы по сбору белья. Любой желающий сможет сдать чистое, сухое белье, которое уже не подлежит дальнейшей носке. Проект инициирован в рамках эксперимента по поиску дальнейшего переработчика.

На сегодняшний день вопрос переработки нижнего белья остается острым, поскольку это, как правило, изделия, созданные на основе смесовых тканей и для переработки необходимо провести несколько сложных и финансово затратных манипуляций, чтобы в дальнейшем материалы можно было применять повторно в других изделиях.

Проект «Собиратор» в рамках партнерской инициативы окажет содействие в поиске переработчика белья.

Ирина Середа, генеральный директор российского подразделения французского бренда DIM: «Для нас подобное экспериментальное сотрудничество- возможность внести свой вклад в поиски решения по переработке нижнего белья в России. И мы убеждены, что именно с таких небольших шагов начинается серьезный путь навстречу осознанному потреблению»