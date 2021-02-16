Дизайнер Питер Мюльер назначен креативным директором дома Azzedine Alaïa

В парижском доме моды объявили о назначении правой руки Рафа Симонса на должность креативного директора. Считается, что в понедельник, 8 февраля 2021 года, Питер Мюльер занял одну из самых престижных позиций в модной индустрии. Дизайнер дебютирует на новом месте с коллекцией сезона весна-лето 2022.

Комментируя назначение, Мюльер отметил: «Я мог только мечтать о том, чтобы стать частью этого знаменитого дома, прийти в его прекрасные ателье и присоединиться к талантливой команде. Всегда опережающий время и открытый всем культурам и искусствам, Аззедин Алайя обладал особым мощным видением, которое вдохновляло его, неизменно старавшегося создавать инновационное и непреходящее. Я жду встречи с клиентами и друзьями Alaïa и знакомства с Alaïa Foundation. Вместе мы будем строить будущее легендарного дома».

Известно, что Питер Мюльер является архитектором по образованию. Он имеет 20-летний опыт в модной индустрии и работал в качестве правой руки Рафа Симонса в марках Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein.