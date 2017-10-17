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Dima Zimin

Дизайнер Smyr Madina представила коллекцию вечерних нарядов

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  • 17 Октября 201710:56

Модный российский бренд SMYR MADINA представил новую коллекцию вечерних платьев и стильных костюмов в рамках Sochi Fashion Week. Узнаваемый почерк дизайнера - элегантная и женственная классика — на этот раз дополнен необычными декоративными элементами: объёмными воланами,  юбками из органзы поверх строгих силуэтов, прозрачными вставками и жакетами с расклешёнными рукавами. Коллекция подчеркивает не только нежность и воздушность героини бренда, но и её неординарность и стремление выделиться.

  

SMYR MADINA не использует в коллекции броских принтов. Она отдаёт предпочтение классическим чёрному и нюду, а также предлагает модели сочного зелёного и сдержанного небесного цветов. Акцент сделан на необычном крое. Классика в прочтении SMYR MADINA не скучна, а выглядит довольно эффектно.

  

Поклонницами бренда уже стали многие российские знаменитости:  Анастасия Калашникова, Дарья Клюкина, Анастасия Решетова, Хибла Герзмава, Asti (Artik&Asti), Эвелина Блёданс и многие другие. Основательница марки Мадина Смыр активно занимается развитием своего бренда и готовится к открытию шоу-рума в Москве.

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