Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2018

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами.
По итогам 2018 года в «Список лучших российских дизайнеров» вошли 10 человек. Лидером рейтинга стал Модный Дом Татьяны Парфеновой.
«Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.
10 Лучших дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):
Alena Akhmadullina
Tatyana Parfionova – лидер 2018
13 Лучших молодых дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):
Александр Горбинский – брэнд Magnetic Wear (Москва)
Алина Сырых – брэнд Syrykh A&V (Омск)
Антонина Седакова – брэнд Antonina Sedakova (Санкт-Петербург)
Евгения Баркова – брэнд Evgenia Barkova (Москва)
Екатерина Гаврилова – брэнд Ekaterina Gavrilova (Шахты)
Илья Варегин – брэнд Infundibulum (Москва)
Мария Бурова – брэнд Maria Iliynishna (Новосибирск)
Надя Дунаева – брэнд Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)
Ольга Булева – брэнд Olga Buleva (Омск)
Светлана Михаленко – брэнд Svetlana Mikhalenko (Москва)
Соня Сунцова – брэнд Sonya Suntsova (Омск)
Сусанна Макерова – брэнд SuzieM (Майкоп)
Татьяна Радыгина – брэнд Tatiana Radygina (Омск)
Напомним, начиная с 2001 года Александр Хилькевич первым стал составлять рейтинги российской моды.
Александр Хилькевич – знаменитый fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
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