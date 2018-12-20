Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2018

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами.

По итогам 2018 года в «Список лучших российских дизайнеров» вошли 10 человек. Лидером рейтинга стал Модный Дом Татьяны Парфеновой.

«Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

10 Лучших дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):

Alena Akhmadullina



Nina Donis



Sergey Efremov



Tatyana Parfionova – лидер 2018



Tegin



Valentin Yudashkin



Vika Gazinskaya



Viva Vox



Walk of Shame



Yulia Nikolaeva

13 Лучших молодых дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):

Александр Горбинский – брэнд Magnetic Wear (Москва)



Алина Сырых – брэнд Syrykh A&V (Омск)



Антонина Седакова – брэнд Antonina Sedakova (Санкт-Петербург)



Евгения Баркова – брэнд Evgenia Barkova (Москва)



Екатерина Гаврилова – брэнд Ekaterina Gavrilova (Шахты)



Илья Варегин – брэнд Infundibulum (Москва)



Мария Бурова – брэнд Maria Iliynishna (Новосибирск)



Надя Дунаева – брэнд Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)



Ольга Булева – брэнд Olga Buleva (Омск)



Светлана Михаленко – брэнд Svetlana Mikhalenko (Москва)



Соня Сунцова – брэнд Sonya Suntsova (Омск)



Сусанна Макерова – брэнд SuzieM (Майкоп)



Татьяна Радыгина – брэнд Tatiana Radygina (Омск)

Напомним, начиная с 2001 года Александр Хилькевич первым стал составлять рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.