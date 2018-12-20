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Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2018

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  • 20 Декабря 201817:53
Сюжеты: Александр Хилькевич, Итоги 2018 года

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами.

По итогам 2018 года в «Список лучших российских дизайнеров» вошли 10 человек. Лидером рейтинга стал Модный Дом Татьяны Парфеновой.

«Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

10 Лучших дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):

Alena Akhmadullina


Nina Donis


Sergey Efremov


Tatyana Parfionova – лидер 2018


Tegin


Valentin Yudashkin


Vika Gazinskaya


Viva Vox


Walk of Shame


Yulia Nikolaeva

13 Лучших молодых дизайнеров 2018, Россия (по алфавиту):

Александр Горбинский – брэнд Magnetic Wear (Москва)


Алина Сырых – брэнд Syrykh A&V (Омск)


Антонина Седакова – брэнд Antonina Sedakova (Санкт-Петербург)


Евгения Баркова – брэнд Evgenia Barkova (Москва)


Екатерина Гаврилова – брэнд Ekaterina Gavrilova (Шахты)


Илья Варегин – брэнд Infundibulum (Москва)


Мария Бурова – брэнд Maria Iliynishna (Новосибирск)


Надя Дунаева – брэнд Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)


Ольга Булева – брэнд Olga Buleva (Омск)


Светлана Михаленко – брэнд Svetlana Mikhalenko (Москва)


Соня Сунцова – брэнд Sonya Suntsova (Омск)


Сусанна Макерова – брэнд SuzieM (Майкоп)


Татьяна Радыгина – брэнд Tatiana Radygina (Омск)

Напомним, начиная с 2001 года Александр Хилькевич первым стал составлять рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

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