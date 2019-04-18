DOCKERS® расширяет линейку SMART™ и представляет новые брюки чинос DURAFLEX LITE™

Dockers® — бренд, который является подразделением Levi Strauss & Co., уже более 30 лет является законодателем в мире чинос и на сегодняшний день представлен в 60 странах мира на 5 континентах.

Появившись в 1986 году в Сан-Франциско, Калифорния, ставший американской классикой, Dockers® положил начало стилю casual и новую традицию офисного стиля casual friday, предложив мужчинам качественный продукт на любой случай. Продуманные инновации и функциональные детали продукции бренда всегда служили целям, а не трендам. Сегодня Dockers® по-прежнему является синонимом любимых чинос, предлагая широкий выбор верхней одежды и аксессуаров бескомпромиссного качества, неизменного сверхкомфорта и многообразного стиля.

Весной 2019 года Dockers® запускает Duraflex Lite™ — новую технологичную разработку, которая расширяет коллекцию американского бренда и закрепляет за ним статус законодателя в мире чинос.

Более чем 30-летний опыт в создании брюк позволяет Dockers® применять самые передовые технологии и предлагать мужчинам широкий выбор моделей на все случаи жизни. В линии Smart Series™ представлены коллекции Supreme Flex™ и Smart 360 Flex™.

Duraflex Lite™ расширяет линию Smart Series™ и предлагает поклонникам Dockers® все то, к чему они привыкли: стиль, высокое качество исполнения, безупречный крой, износостойкость, а также ощущение комфорта в теплую погоду.

Duraflex Lite™ — брюки из легкой и износостойкой хлопковой ткани. Прочность материала обеспечивается благодаря специальному переплетению нитей. Идеальный вариант для теплого времени года, когда хочется максимального комфорта для тела. Представляя новинку, Dockers®доказывает: вопреки общепринятым представлениям, легкая ткань может быть прочной, а брюки из нее — долговечными. Duraflex Lite™ доступны в трех силуэтах: skinny, tapered и slim fit.

Supreme Flex™ — брюки, которые позволяют почувствовать свободу движений. Выполнены из технологичной ткани four-way stretch, которая тянется в четырех направлениях и обладает уникальной способностью возвращаться в прежнюю форму. Мягкие, прочные, необыкновенно комфортные, Supreme Flex™ сразу же полюбились покупателям. Представлены в силуэтах skinny и tapered fit.

Smart 360 Flex™ — абсолютный синонимом комфорта. Брюки, в которых вы будете чувствовать себя комфортно в офисе, на борту самолета или в расслабленной домашней обстановке. Выполнены из технологичной ткани four-way stretch и имеют такие функциональные детали, как эластичный внутренний пояс и потайные карманы. Представлены в силуэтах skinny, tapered и slim fit.

Помимо брюк Duraflex Lite™, в новом сезоне в Smart Series™ появятся шорты — Duraflex Lite™ Chino и Smart 360 Flex™ Chino.

В общей весенне-летней коллекции Dockers® будет представлен широкий выбор верхней одежды и брюк в разнообразных цветах и с различными вариантами отделки. На футболках и худи появится принт в виде исторического логотипа бренда 1986 года, к которому он вернулся в 2018-м.

По данным пресс-службы бренда.