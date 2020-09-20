Дом Van Cleef & Arpels представил в Париже ювелирную выставку

Проект Pierres Precieuses – «Драгоценные камни» рассказывает о многовековом ювелирном искусстве.

До 14 июня 2021 года в парижском Национальном музее естественной истории работает выставочный проект, организованный ювелирным домом Van Cleef & Arpels. Выставка Pierres Precieuses посвящена драгоценным камням и минералам, а также талантливым людям, превращающим их в украшения. К старту проекта ювелиры дома выпустили коллекцию высокого ювелирного искусства The Rocher aux Merveilles, в которую вошли броши, браслеты, серьги, подвески и кольца, украшенные декором в виде сказочных персонажей.