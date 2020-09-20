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Бижутерия, украшения, драгоценности (658)
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Артем Кузелев

Дом Van Cleef & Arpels представил в Париже ювелирную выставку

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  • 20 Сентября 202023:26
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Проект Pierres Precieuses – «Драгоценные камни» рассказывает о многовековом ювелирном искусстве.

До 14 июня 2021 года в парижском Национальном музее естественной истории работает выставочный проект, организованный ювелирным домом Van Cleef & Arpels. Выставка Pierres Precieuses посвящена драгоценным камням и минералам, а также талантливым людям, превращающим их в украшения. К старту проекта ювелиры дома выпустили коллекцию высокого ювелирного искусства The Rocher aux Merveilles, в которую вошли броши, браслеты, серьги, подвески и кольца, украшенные декором в виде сказочных персонажей.

 
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