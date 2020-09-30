Домашний лукбук Hunkemöller

Нидерландский бренд Hunkemöller представляет ультраудобную коллекцию нижнего белья, состоящую полностью из мягких и невесомых бра и бралеттов с эффектом второй кожи, а также нежных и теплых пижам и аксессуаров. Бренд призывает любить свое тело во всем его разнообразии форм и размеров и баловать его удобными моделями белья и домашней одежды, которые одновременно подчеркивают красоту. Кампания, которую сняли дома в Амстердаме подруги модель и фотограф Вивиан Хорн и модель Элин ван Хаастерен, блестяще передает атмосферу коллекции - комфортную, легкую и немного сексуальную.

Новая ультракомфортная коллекция нижнего белья Hunkemöller максимально подчеркивает естественность женских форм и состоит из 7 моделей облегченных бра с глубоким вырезом и минимальным пуш-ап эффектом для соблазнительного декольте, кружевных или более спортивных бралеттов и разных вариантов трусиков – от стрингов до бразильских.

Коллекция в самой широкой размерной сетке для девушек с любым типом фигуры поступит во все российские магазины Hunkemöller.