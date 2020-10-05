«Другая реальность» на грани моды и кино

Создатели нового формата fashion-мероприятий – на стыке моды и кино – представили 3 октября на «Мосфильме» вторую часть своего мультимедийного проекта Cinema Fashion: «Другая реальность».

На фоне стагнации fashion-жизни и ивент-рынка в целом, связанной с пандемией, Продюсерский центр «ГРАНИ» в партнерстве с топ-фотографом и дизайнером Надеждой Шибиной ещё в начале лета придумали совершенно новый жанр, который с успехом презентовали в августе в виде красочного шоу. Многочисленная аудитория наблюдала за ним online. Затем был смонтирован ряд профессиональных видеоклипов. В октябре организаторы пошли ещё дальше. «Если в первой серии съемок мы исследовали тему ретро и винтажа в исторических декорациях, то на этот раз показы были выдержаны в ультрасовременном ключе, раскрывая футуристическую грань нашего проекта, - рассказывает руководитель Продюсерского центра ГРАНИ, продюсер Главной детской недели моды KIDS FASHION WEEK Елена Склярова. - Это настоящая молодежная мода, отражающая актуальную современность и обращённая в будущее».

На глазах избранных журналистов и гостей организаторы превратили каждый из показов нового цикла в настоящий арт-перформанс, с авторской драматургией режиссера-постановщика Валерия Сорокового, саундтреком, специально созданным для каждого дефиле композитором Ильёй Сороковым, уникальными декорациями из хранилища «Мосфильма». Например, в кадр вошли знаменитые часы, известные всем советским зрителям по фильму «Карнавальная ночь». Детские дефиле цикла Cinema Fashion вышли далеко за грань развлекательного детского представления, полностью оправдывая слоган Продюсерского центра ГРАНИ: «Когда мода не игрушки».

Показ потрясающего фотографа и дизайнера Надежды Шибиной, открывавший день, был полон драматизма и посвящен автором коллекции своей маме, чьи стихи использованы в арт-постановке. Это было философское размышление о быстротечности времени, о неумолимости судьбы, о вечности, в которой мы остаемся навсегда с самыми близкими для нас людьми. Стоит отметить, что с воплощением столь взрослых идей юные модели справились блестяще.

Показ бренда L’erede перенес нас в лето, украв его у осени на несколько часов - съёмки проходили на открытой площадке, однако октябрьское солнце позволило моделям выйти в летних платьях и красочных венках из цветов.

Тему ТВ, информационных технологий и киберпространства создатели fashion-шоу обыграли сразу в двух показах – Trendy Hall и DNK. Инсталляция из винтажных телевизоров, предоставленных киностудией «Мосфильм», видеопроекции и фотоинсталляции объединили прошлое и будущее, а в режиссуре показа присутствовали не только традиционные «проходки», но и, например, прыжки с пластмассовых кубов вверх, а также «стоп-таймы» в различных причудливых позах. Все это фиксировали шесть камер, причем в несколько дублей, как и полагается при съемках кино – ход с точки зрения fashion-индустрии смелый, однако имеющий все шансы стать трендом. Второй показ бренда DNK, реализованный в рамках проекта Cinema Fashion: «Другая реальность», прошел под девизом «Искусство вечно». В ходе сценического действа дети собрали из фрагментов репродукцию «Мона Лизы» Леонардо да Винчи размером 5х6. «Это своего рода разговор с нашими юными коллегами, диалог с поколением тиктокеров об искусстве, О вечном. О настоящем. На понятном им языке, ­– комментирует режиссер-постановщик Валерий Сороковой. – Возможно, через какие-то очень простые знаки и приемы, но доступно и интересно».

А для показа шубной коллекции Klimkova kids в павильоне пошел снег! С помощью профессиональных эффектов, ветродува и специального оборудования была воссоздана настоящая метель, как это происходит на съемках в кино. Эффект оказался чарующим и запоминающимся!

По итогам различных «серий» проекта организаторы Cinema Fashion создадут мини-фильм, который Продюсерский центр «Грани» совместно с Надеждой Шибиной планируют презентовать к новому году. Как стало известно журналистам, очередной сезон детской недели моды KIDS FASHION WEEK состоится весной 2021 года – по традиции – в Главном детском магазине на Лубянке.

Организатор – Продюсерский центр «ГРАНИ»

Автор и режиссер постановщик – Валерий Сороковой

Продюсер – Елена Склярова

Pr-поддержка – Владимир Преображенский, Maestro Agency

Фото - Дима Бабушкин

Информационные партнеры: РИА «Мода», Intermoda.ru, Моda 24/7, журналы «Модный дом», «Академия моды», «Богема», «Эстет», Телеканал «Мода», глянцевая газета KIDS’ TIME NEWS, Vmode Magazine, federalnews24.ru и др.