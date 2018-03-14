Два фэшн-курса от Высшей школы экономики

В конце месяца в Высшей школе экономике стартуют специализированные курсы Fashion in English и «Электронная коммерция в индустрии моды».

С 24 марта в ВШЭ начнутся занятия курса Fashion in English, который вуз организовал совместно с Fashion Consulting Group. Образовательная программа включает изучение профессиональной лексики модной индустрии: от детального рассмотрения ассортимента до закупок. Учебник курса составлен на основе текстов таких авторитетных изданий, как ID, Vogue, NY-Times, style.com, фэшн-альбомов и монографий. Проходить занятия будут по субботам и включат обсуждения событий индустрии.

С 27 марта начнутся занятия по курсу «Электронная коммерция в индустрии моды». Программа также составлена при поддержке Fashion Consulting Group и является единственным в России курсом по созданию и управлению интернет-магазином модного бренда. Для слушателей из регионов занятия доступны в онлайн-формате. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.