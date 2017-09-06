Джулианна Мур получила Премию Франки Соццани

В рамках 74 Международного кинофестиваля в Венеции состоялось вручение специальной награды – Премии Франки Соццани.

1 / 28 Лучшие наряды гостей 74 Международного кинофестиваля в Венеции :: Джулианна Мур

Аманда Сейфрид

Аннетт Бенинг

Бьянка Балти

Валерия Билелло

Донателла Версаче и Пьерпаоло Пиччоли

Ева Риккобоно

Жюли Гайе

Жюли Гайе

Изабели Фонтана

Изабели Фонтана и Каролина Куркова

Изабели Фонтана

Изабель Адриани

Изабель Гулар

Изабель Гулар

Итан Хоук и Аманда Сейфрид

Кристен Уиг

Люсьяна Баррозо и Мэтт Деймон

Маргарита Миссони

Мария Грация Кьюри

Октавия Спенсер

Ребека Холл

Ребека Холл

Рената Куэртен

Рената Куэртен

Рита Хайек

Роберта Рулу

Салли Хокинс

Церемония состоялась вечером прошлой пятницы. Джулианна Мур получила престижную награду из рук Колина Ферта, который также прочел вступительную речь мероприятия. Гости вечера, среди которых было много знаменитостей и друзей Франки, также смогли увидеть небольшой фильм о жизни и работе бывшего главреда итальянского Vogue. После церемонии всех ждал торжественный ужин в Палаццо Контарини Полиньяк.