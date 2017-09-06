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Венецианский кинофестиваль (7)
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Артем Кузелев

Джулианна Мур получила Премию Франки Соццани

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  • 06 Сентября 201716:31
Сюжеты: Венецианский кинофестиваль

В рамках 74 Международного кинофестиваля в Венеции состоялось вручение специальной награды – Премии Франки Соццани.

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  • Лучшие наряды гостей 74 Международного кинофестиваля в Венеции :: Джулианна Мур

Церемония состоялась вечером прошлой пятницы. Джулианна Мур получила престижную награду из рук Колина Ферта, который также прочел вступительную речь мероприятия. Гости вечера, среди которых было много знаменитостей и друзей Франки, также смогли увидеть небольшой фильм о жизни и работе бывшего главреда итальянского Vogue. После церемонии всех ждал торжественный ужин в Палаццо Контарини Полиньяк.

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