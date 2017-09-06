Джулианна Мур получила Премию Франки Соццани

В рамках 74 Международного кинофестиваля в Венеции состоялось вручение специальной награды – Премии Франки Соццани.
- Лучшие наряды гостей 74 Международного кинофестиваля в Венеции :: Джулианна Мур
- Аманда Сейфрид
- Аннетт Бенинг
- Бьянка Балти
- Валерия Билелло
- Донателла Версаче и Пьерпаоло Пиччоли
- Ева Риккобоно
- Жюли Гайе
- Жюли Гайе
- Изабели Фонтана
- Изабели Фонтана и Каролина Куркова
- Изабели Фонтана
- Изабель Адриани
- Изабель Гулар
- Изабель Гулар
- Итан Хоук и Аманда Сейфрид
- Кристен Уиг
- Люсьяна Баррозо и Мэтт Деймон
- Маргарита Миссони
- Мария Грация Кьюри
- Октавия Спенсер
- Ребека Холл
- Ребека Холл
- Рената Куэртен
- Рената Куэртен
- Рита Хайек
- Роберта Рулу
- Салли Хокинс
Церемония состоялась вечером прошлой пятницы. Джулианна Мур получила престижную награду из рук Колина Ферта, который также прочел вступительную речь мероприятия. Гости вечера, среди которых было много знаменитостей и друзей Франки, также смогли увидеть небольшой фильм о жизни и работе бывшего главреда итальянского Vogue. После церемонии всех ждал торжественный ужин в Палаццо Контарини Полиньяк.
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