«Эконика» представляет короткометражные фильмы о премиальной линии Alla Pugachova

Сеть обуви и аксессуаров «Эконика» представляет пять короткометражных фильмов, посвященных премиальной линии обуви и аксессуаров Alla Pugachova и вдохновленных творчеством культовой певицы.

В рамках своего ребрендинга, который сеть «Эконика» начала несколько лет назад, ставка в продвижении бренда и его торговых марок делается на новые digital форматы, а также на маркетинговые инструменты, помогающие раскрывать ценности бренда. Благодаря своему многолетнему опыту команда «Эконики» понимает, какую роль в жизни женщины играют обувь и аксессуары и как они влияют на ее уверенность в себе. Поэтому все свое внимание бренд уделяет женщинам и их стилю, который проявляется в деталях.

В 2018 году в поддержку премиальной линии Alla Pugachova был выбран формат короткометражных фильмов, в которых переданы характер и настроение этой торговой марки. Действие пяти историй разворачивается в московском отеле Ritz Carlton. Сюжет каждого мини фильма - это отдельная история из жизни, которая может случиться с каждой девушкой. Обувь и аксессуары в видео играют немаловажную роль, не только подчеркивая стиль и элегантность героинь, но и занимая ключевое место в сюжете. В роликах представлена современная женщина в самых разных жизненных ситуациях. Она – многогранная личность, она радуется жизни во всех ее проявлениях. При этом всегда стильно и элегантно одета, а аксессуары подчеркивают ее женственный образ.

В рамках проекта представлено пять киноисторий:

Мечты горничной

Музыкальная терапия

Свидание

Золушка

Дождь

Съемки фильмов проводились с командой молодых режиссеров, сценаристов, операторов и актеров, которые уже презентовали свои работы на международных фестивалях и конкурсных программах.

Режиссер: Николай Сидоров-Французов

Оператор: Климентий Гаммершмидт

В ролях: Варвара Шмыкова, Кристина Исайкина, Светлана Камынина, Ирина Выборнова, Ольга Сбаровска, Алексей Любимов, Алиса Кретова, Роман Васильев, Лилия Егорова, Никита Еленев, Полина Северная, Наталья и Любовь Григоровы, Ольга Доброва, Александра Ким, Эстель, Софья и Оливия.

Премиальная линия Alla Pugachova входит в коллекцию бренда «Эконика», выпускается с 1996 года. Это первая российская коллаборация отечественного бренда и звездной персоны. Линия Alla Pugachova ориентирована на женщин, предпочитающих изысканный стиль, качественную обувь, выполненную из натуральных материалов. Фокус в коллекции сделан на утонченные формы, внимание к деталям, необычную фурнитуру и неизменно высокое качество материалов.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru