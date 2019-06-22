«Эконика» запустила развлекательное шоу на своём Youtube канале

"Моя стильная мама" - это новое шоу на канале "Эконика" о красоте, стиле и семейных отношениях. Гостьями шоу стали звездные мамы и их дочери. Стилист Алексей Сухарев предлагает звездным мамам подобрать модный look для определенного тематического мероприятия, а помочь им в этом должна дочь. В конце программы мама принимает решение, в каком из двух образов появиться на публике. Героинями шоу стали: телеведущая Юлия Барановская и ее дочь Яна, телеведущая Ирина Муромцева и ее дочь Александра, теле-и радиоведущая Маргарита Митрофанова и ее дочь Полина, актриса Зоя Бербер и ее дочь Надежда.

Юлия Барановская в Шоу "Моя стильная мама"

Ирина Муромцева в Шоу "Моя стильная мама"

Маргарита Митрофанова в Шоу "Моя стильная мама"

Каждый выпуск шоу выходит по пятницам на Youtube канале «Эконика».

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