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Носкова Ольга Алексеевна

«Эконика» запустила развлекательное шоу на своём Youtube канале

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  • 22 Июня 201914:51
Сюжеты: Эконика

"Моя стильная мама" -  это новое шоу на канале "Эконика" о красоте, стиле и семейных отношениях. Гостьями шоу стали звездные мамы и их дочери. Стилист Алексей Сухарев предлагает звездным мамам подобрать модный look для определенного тематического мероприятия, а помочь им в этом должна дочь. В конце программы мама принимает решение, в каком из двух образов появиться на публике. Героинями шоу стали: телеведущая Юлия Барановская и ее дочь Яна, телеведущая Ирина Муромцева и ее дочь Александра, теле-и радиоведущая Маргарита Митрофанова и ее дочь Полина, актриса Зоя Бербер и ее дочь Надежда.

Юлия Барановская в Шоу "Моя стильная мама"

Ирина Муромцева в Шоу "Моя стильная мама" 

Маргарита Митрофанова в Шоу "Моя стильная мама"

Каждый выпуск шоу выходит по пятницам на Youtube канале «Эконика».

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru

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