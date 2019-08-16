Экскурс в историю мужской моды

В конце октября в Лондоне пройдет масштабная выставка мужской моды последних 120 лет.

Вестминстерский архив мужской одежды анонсировал новый выставочный проект. Масштабная экспозиция «Невидимые мужчины» откроется здесь 21 октября и будет работать до 24 ноября. На примере более 170 предметов одежды посетители смогут увидеть, как менялся мужской костюм за последние 120 лет. Современная мода будет представлена такими марками, как Alexander McQueen, Stone Island, Craig Green, Vivienne Westwood и другими.