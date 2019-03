ELEGANZZA. Новый русский виток

Весной 2019 года бренд Eleganzza окончательно перешел в собственность российской компании, возглавляемый известным тандемом российских бизнесвумен Татьяной Ледянкиной и Ириной Шульгиной. Одновременно с этим событием Креативным директором бренда назначен известный стилист и дизайнер Сергей Сурков.

«Для всех, кто близок к бренду Eleganzza, назначение Суркова - не сенсация. Мы давно работаем вместе и хорошо понимаем друг друга. Все последние изменения связаны с новой политикой бренда. Нам нужен был дерзкий и звездный директор, и ELEGANZZA его получила», — комментирует события Татьяна Ледянкина.

За плечами нового Креативного директора Eleganzza годы работы в издательстве Independent media, где в качестве стилиста и модного директора он публикует проекты в COSMOPOLITAN, Harper's Bazaar, Grazia и других изданиях. Он стилизует и продюсирует съемки российских и европейских селебрити Мирославы Думы, Яны Рудковской, Ольги Шелест, Галины Юдашкиной, Ксении Якубовской, Елизаветы Аминовой, Элеоноры Каризе, Равшаны Курковой и многих других. Активно сотрудничает с глянцевыми изданиями, в портфолио Суркова обложки европейских L’officiel и Elle.

«Я пришел взорвать стереотипы. Современная мода без этого невозможна, а Eleganzza для меня – это прежде всего модный бренд! В России кристаллизуется Fashion-пространство, возникают очень интересные связи, такого сейчас нет нигде в мире. И не рассчитывайте, что я буду Вас жалеть – это не в моем характере. ELEGANZZA будет меняться вместе с миром, который меняется вокруг нас», — предупреждает новый креативный директор Сергей Сурков.

Его назвали «звездным стилистом» при вручении Гран-При на международной Ассамблеи Моды в 2007 году. Он учился в Central Saint Martins College of Arts and Design в Лондон. Опыт в создании и отборе коллекций одежды начался с проекта Sunday Up Market в ТЦ Цветном. Затем работал дизайнером и креативным директором итальянского бренда Korsun.

«Korsun – итальянский бренд, но работали мы практически по всей Европе. Моя лаборатория была в Испании, шоу-рум – в Париже, производство в Италии и Германии. Это было очень интересное время, думаю оно мне дало практическое понимание бизнес-процессов современной мировой модной индустрии. Это было, как игра в футбольной команде первой лиги – все были настроены на успех, и мы его добились», — рассказывает Сергей. – «Издательство Independent media – мой родной дом, работа с профессиональным модным СМИ в эпоху блогерства — это море позитивного опыта и связей, которые тогда мне были так важны.

Я учусь каждый день. Если ты хочешь чего-то давать миру – учись! Я учился в Лондоне, учился, работая в Испании и Франции. Я не перестаю учится и сейчас. Всему лучшему, что есть во мне, я обязан этой привычке – учиться своему делу. Компетентность в fashion-мире – конвертируемая валюта, здесь добивается успеха только тот, кто знает все!»

Впервые Сергей Сурков появился в жизни ELEGANZZA два года назад. Работая с брендом Сергей Сурков стилизовал коллекции «Пробуждение» и «На высоте», а сейчас дебютирует с весенней коллекцией аксессуаров «На волне».