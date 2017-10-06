Estet Fashion Week: осень-2017

13-19 ноября 2017 года Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week вновь распахнет свои двери для всех ценителей красоты, смелых дизайнерских решений и ярких fashion-событий.

Откроет 14-й сезон по традиции показ Дома моды Slava Zaitsev. Среди участников сезона также: Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Светлана Диво, Наталья Ледерер, Лариса Шарин, Татьяна Савосина, Анастасия Барсукова, Елена Старикова, Вера Черепова), Frugoletto (Италия-Россия), Надежда Шибина, Cartas, Андрей Канунов, Bella Monella by CatischE (Италия-Россия), А-STORE KIDS, Veraletta, Franka-Victorya Grafsky, Александра Козловская (Белоруссия), NEGODA OKSANA, Russian Barbie, Наталья Мейтинг, George Black, Fashion Style и др.

Отличительной чертой Estet Fashion Week, является демонстрация на подиуме не только коллекций одежды и аксессуаров, но и ювелирных коллекций. С 13 по 19 ноября на показах Estet Fashion Week вы сможете любоваться украшениями от ювелирных и часовых брендов: GEVORKYAN (Россия-Армения), НИКА (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), «Киэрге» (Россия, Якутия), Gohfeld Jewellery (Россия), Escada (Швейцария), Bijou Tresor (США), YKstyle (Россия).

Лучшие коллекции, показанные в течение недели, оценит жюри, состоящее из экспертов в области моды и стиля, а также медийных персон. Среди них – топ-стилист Сергей Зверев, топ-модель, телеведущая, директор «Музея моды» Оксана Федорова, продюсер, ректор РГУ им. Косыгина А.Н. (Технологии. Дизайн. Искусство) Валерий Белгородский, певец и продюсер Владимир Лёвкин, актриса и певица Анастасия Задорожная, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, fashion-редактор журнала ОК Ирина Свистушкина, , топ-модель, телеведущая Ирина Дмитракова, куратор курса «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайна Игорь Комов, гл. ред. Fashion Education Ирина Каримова и другие. Почетный председатель жюри – глава Дома моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев.

Estet Fashion Week, как всегда, подарит зрителям не только волнующие fashion-показы, но и ежедневную концертную программу. Среди участников: Настя Задорожная, квартет VIVA, Шоу-балет Aeros, детская театр-студия «Непоседы», Александр Балыков, Анна Марти, Карина Эвн и др.

Особенным пунктом программы Estet Fashion Week станут и традиционные «круглые столы» (начало в 16.30), которые будут интересны и полезны и дизайнерам, и моделям, и всем интересующимся модой и стилем (вход – по пригласительным недели моды). Заявленные темы:

«Секреты продаж в Fashion-бизнесе: как добиться желаемого от кого угодно» (представляет Бизнес-Школа Бориса Жалило), «Ювелирная и часовая мода. Актуальные тренды» (представляет Изд-во «Часовая Литература»), «Как правильно подбирать нижнее белье?» (представляет бизнес-школа Елены Регак), «Мода и сексуальность» (участвуют эксперты Елена Перелюгина, Любовь Белая, Елена Барбаш), «30 критических ошибок при выборе одежды» (представляет эксперт по стилю Александр Белов), «10 секретов успешных продаж коллекций одежды» (представляет агентство Fashion advisers).

Два дня из семи (14 и 15 ноября) будут посвящены детским показам – на подиуме будут презентованы детские коллекции, которые представят юные модели. Настоящий праздник для всей семьи! Сбор гостей в эти дни – с 17.00.

Каждый день в финале программы среди посетителей недели моды будут разыграны призы от партнеров Estet Fashion Week: журнала «Ок», компании «Я из Тая», парфюмерного бара AROMA EVENT, свадебного агентства «Shebi» и других.

Кроме того, для всех посетителей ювелирных магазинов «Эстет-Авеню» (в непосредственной близости от ЮД «Эстет» - ул. Веткина, 2а) только с 13 по 19 ноября – 15% скидка на все украшения (при предъявлении билета). Украшения премиум-класса можно будет приобрести и в самом зале проведения показов – по специальным ценам.

Начало программы – в 18.00 (14, 15 ноября – с 17.00)

Адрес: Москва, ул. Веткина, 4. Ювелирный дом «Эстет» (м. «Марьина роща»)

Вход – по пригласительным билетам (билеты с местами - на сайте ponominalu.ru и по тел. +7 (495) 228-20-80)

Подробную информацию о программе вы найдете на официальном сайте http://estetfashionweek.ru/