Estet Fashion Week стала самой длинной неделей моды России

Как сообщают организаторы Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week, мероприятие в грядущем, весеннем сезоне станет еще на один день больше, выйдя даже за рамки привычной "модной недели". Этой весной показы в Ювелирном доме "Эстет" будут проходить целых восемь дней! Напомним, в позапрошлом сезоне Estet Fashion Week уже "приросла" одним днем, сменив шестидневный формат на семидневный. На данный момент, превратившись в восьмидневную, Estet Fashion Week становится самой длинной неделей моды России. При этом целых три дня, согласно сложившейся традиции, будут отведены детским показам.

Крупнейшая в России ювелирная неделя моды Estet Fashion Week проводится с весны 2011 года, став знаковым событием фэшн-жизни Москвы. За это время свои коллекции на подиуме Estet FashionWeek представили модные дизайнеры Италии, России, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и др. стран.

Estet Fashion Week представляет на равных правах на подиуме — как дизайнерские коллекции одежды, так и ювелирные коллекции, причем от различных брендов. Характерной чертой Estet Fashion Week также является работа жюри, концертная программа с участием звезд и молодых перспективных артистов, выставки и презентации, нередко сопровождающие показы.

XVII сезоне Estet Fashion Week пройдет 15-22 апреля.